ساويرس يتواصل مع سيدة رفضت كيلو لحم صدقة، تفاصيل اتصال يفتح باب الأمل

تواصل رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، مع السيدة التي ظل خلال الأيام الماضية يبحث عنها، بعد ظهورها في مقطع فيديو تشكو من ضيق الحال وعدم تناولها اللحم منذ شهر.

ساويرس يتواصل مع سيدة كيلو اللحم

وروي اليوتيوبر رامي كمال، مصور الفيديو مع السيدة، تفاصيل تلقيه مكالمة هاتفية من المهندس نجيب ساويرس، بعدما انفعل مع الحالة ووصفها بـ "العينة المحترمة من شعبنا" وطالب حينها بالمساعدة في الوصول إليها.

السيدة المحترمة، فيتو

وقال رامي كمال، فى تصريحات لموقع "العربية نت": إنه فوجئ بعد نشر الفيديو، بمكالمة هاتفية من ساويرس طالب فيها التكفل بالعائلة.

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ساويرس يتكفل بسداد الديون ووظيفة

وأوضح أن زوج السيدة صاحبة مقطع فيديو اللحم توفي قبل أشهر، وسبقه ابنها أيضًا، فأصبحت الأسرة بلا معيل أو مورد رزق، مضيفًا أنه بعد نشر الفيديو، فوجئ بمكالمة هاتفية من ساويرس يطلب التفاصيل الكاملة عن العائلة.

ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها ؟ عينةً محترمةً من شعبنا ! https://t.co/xHlh8SscDI — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 12, 2024

وعقب علم ساويرس بظروف الأسرة، تكفل بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها، كما قرر تعيين نجلتها الحاصلة على معهد التمريض، في مستشفى الجونة بمدينة الغردقة.

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ويوم الإثنين الماضى، قام ساويرس بمشاركة مقطع فيديو لسيدة، وارفقه بتدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إكس" أعلن فيه أنه يبحث عن السيدة التى رفضت الحصول على كيلو لحم كهدية أو صدقة، برغم عدم قدرتها على شرائها، مؤكدة أنها لم تأكل اللحم منذ أشهر.

وقال في التدوينة: “ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها؟ عينة محترمة من شعبنا!”.

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