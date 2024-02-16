اعتقل في أقسى سجون روسيا، معلومات عن أليكسي نافالني أقوى معارض لبوتين بعد وفاته داخل محبسه

أليكسي نافالني، أعلنت مصلحة السجون الروسية صباح اليوم الجمعة، عن وفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني خلال وجوده في محبسه لقضاء العقوبة الموقعة عليه.



وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني



وجاء في بيان مصلحة السجون الروسية:" أن نافالني شعر بتوعك بعد المشي يوم الجمعة، وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة".

أليكسي نافالني، فيتو



واشتهر أليكسي نافالني بأنه أقوى معارض للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وشكل تهديدا للكرملين قبل أن يعتقل في المرة الأخيرة

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من هو أليكسي نافالني؟

أليكسي نافالني عمل مدونا ومحاميا في بداية مشواره، إلا أنه تحول مؤخرا إلى سياسي معارض، وناشط في مكافحة الفساد، ويبدو أنه كان يشكل خطرًا على الكرملين.



شهد عام 2008 صعود نجم نافالني في الحياة السياسية الروسية، حيث ادعى أنه يملك أدلة على وجود فساد في الشركات المملوكة للدولة.



ثم ادعى بعدها بـ 3 سنوات أن هناك أدلة لديه بأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها روسيا تم تزوير نتائجها، وبرز كزعيم للاحتجاجات الجماهيرية في البلاد.

أليكسي نافالني، فيتو



وخلال حياته ألقت السلطات الروسية القبض على أليكسي نافالني 3 مرات، بما في ذلك عام 2013 بعد إدانته بتهم الاختلاس، بينما كان يستعد للترشح لمنصب عمدة موسكو، ونفى نافالني هذه الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

سجن أليكسي نافالني



وفي 2021 قضت محكمة في موسكو في 2 فبراير 2021 بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة للمعارض الروسي أليكسي نافالني مع النفاذ في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة،وحضر المحاكمة حينها ممثلون عن عدد من السفارات الأجنبية في تحرك وصفته الخارجية الروسية بأنه تدخل في الشأن الروسي "يفضح الغرب به مساعيه لردع روسيا".

وكان نافالني، يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما بتهم التطرف، في ديسمبر من سجنه السابق في منطقة فلاديمير بوسط روسيا إلى مستعمرة جزائية "نظام خاص" - أعلى مستوى أمني في السجون في روسيا – أعلى الدائرة القطبية الشمالية.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أنه ليس لديها معلومات عن سبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الكرملين: "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بـ وفاة نافالني، وتم تقديم إحاطة للرئيس فلاديمير بوتين بشأن وفاة المعارض نافالني"

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