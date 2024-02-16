أبرز معارضي بوتين، وفاة السياسي الروسي المسجون أليكسي نفالني

أعلنت مصلحة السجون الروسية، اليوم الجمعة، وفاة السياسي الروسي المعارض المسجون أليكسي نفالني، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرة إلى أن التحقيقات في الأسباب لا تزال جارية.

وفاة المعارض الروسي أليكسي نفالني

ويمضي المعارض الروسي البالغ من العمر 47 عاما عقوبة بالحبس 19 سنة لإدانته بتهمة "التطرف".

وحُكم على نافالني في أغسطس الماضي بالسجن لمدة 19 عاما إضافية بعد إدانته بسلسلة تهم جديدة، وذلك حسبما ذكر أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت الأمم المتحدة فور صدور الحكم بـ"الإفراج فورا" عن نافالني، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن 19 عاما.

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وكان يقضي نافالني وهو أبرز المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبات تصل إلى 11 سنة ونصف السنة بتهمة الاحتيال وبتهم أخرى يقول إنها ملفقة.

وتتعلق مجموعة التهم الجديدة بمزاعم التورط في أنشطة متطرفة.

