أول تعليق من الكرملين على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

أعلنت الرئاسية الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أنها ليس لديها معلومات عن سبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الكرملين: "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بـ وفاة نافالني، وتم تقديم إحاطة للرئيس فلاديمير بوتين بشأن وفاة المعارض نافالني".

وفاة المعارض الروسي أليكسي نفالني

أعلنت مصلحة السجون الروسية، اليوم الجمعة، وفاة السياسي الروسي المعارض المسجون أليكسي نفالني، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرة إلى أن التحقيقات في الأسباب لا تزال جارية.

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كان المعارض الروسي البالغ من العمر 47 عاما يقضي عقوبة بالحبس 19 سنة لإدانته بتهمة "التطرف".

وحُكم على نافالني في أغسطس الماضي بالسجن لمدة 19 عاما إضافية بعد إدانته بسلسلة تهم جديدة، وذلك حسبما ذكر أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت الأمم المتحدة فور صدور الحكم بـ"الإفراج فورا" عن نافالني، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن 19 عاما.

وكان يقضي نافالني وهو أبرز المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبات تصل إلى 11 سنة ونصف السنة بتهمة الاحتيال وبتهم أخرى يقول إنها ملفقة.

وتتعلق مجموعة التهم الجديدة بمزاعم التورط في أنشطة متطرفة.

