أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتعادل سلبيا أمام بلوزداد.. فوز الزمالك على الأهلي بقمة دوري المحترفين.. وسبب إصابة الونش بصليبي ثانٍ

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

إنتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

انتفض فريق شباب بلوزداد في الشوط الثاني وكثف هجومه من الجبهة اليسرى (ناحية محمد هاني) والتي شكلت خطورة حقيقية على مرمى الأهلي أغلب فترات المباراة.

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد الفوز على نظيره الأهلي الذي يقوده فنيا الإسباني ديفيد ديفيز بنتيجة (29-28)؛ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي.

وانتهى الوقت الأصلي بين الأهلي والزمالك بالتعادل بنتيجة (24-24)، ليلجأ الفريقين للرميات الترجيحية من أجل حسم هوية الفريق الفائز.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (14-12)، في المباراة التي أقيمت على صالة أكتوبر الدولية.

أكد طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي، أخصائي إصابات الملاعب، أنه حذر محمود محمدي "الونش" مدافع منتخب مصر والزمالك، من عدم المشاركة في المباريات قبل إجراء جراحة الغضروف، ولكن اللاعب لم يستجب للنصائح والتعليمات، وأصر على عمل تقويات فقط بدلا من التدخل الجراحي.

وقال طارق سليمان خلال مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "محمود حمدي الونش كان مصابا بقطع في غضروف الركبة، وطالبته بضرورة إجراء تدخل جراحي للركبة، ولكنه لم يستجب وقام بالعمل على تقويات الركبة فقط، وهو ما أراه خطأ كان يجب أن يتم إجراء الجراحة على الفور".

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل خماسية الزمالك كل من، أحمد صفوت ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحمد محمود "هدفين".

وظهر جميع لاعبي الزمالك بمستوى فني مميز، خاصة أحمد إبراهيم الذي صنع أربعة أهداف خلال اللقاء، بالإضافة إلى أحمد صفوت الذي سجل "هاتريك" وأحمد محمود الذي سجل هدفين

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن جاهزية النجم المصري محمد صلاح لمباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الجمعة: محمد صلاح عاد للتدريبات وبالتالي فهو جاهز، ترينت ألكنسدر أرنولد سوبوسلاي لم يعودوا بعد.

ومن جهة أخرى، اختير ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتفوق جوتا على كل من كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون (توتنهام)، إيليا أديبايو (لوتون تاون)، كونور برادلي (ليفربول) وجابرييل دوس سانتوس (أرسنال).

زلزال في الجزائر، أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية الجزائري، عن رصد هزة أرضية، اليوم الجمعة، في ولاية عين تموشنت.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية: إنه تم تسجيل الهزة على الساعة الثالثة والنصف عصرا، بشدة 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وحسب مركز البحث الجزائري، فإن مركز الهزة حدد 7 كم بوزجار ولاية عين تموشنت.

ويتواجد فريق النادي الأهلي لكرة القدم فى الجزائر، وتحرك منذ قليل لاعبو القلعة إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر إقامتها في تمام الـ 9 مساء اليوم الجمعة بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته على ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادا على روح العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، في مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يفاضل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، بين الثنائي سيف الجزيري ويوسف أوباما لاعبا الفريق لقيادة خط الهجوم في لقاء الإسماعيلي المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحسم جوزيه جوميز قراره قبل المران الختامي لفريق الزمالك يوم الأحد المقبل استعدادًا لموقعة الاسماعيلي.

يعود محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للقاهرة اليوم الجمعة بعد إجرائه عملية إعادة بناء الرباط الصليبي في ألمانيا.

ويبدأ محمود حمدي الونش مرحلة التأهيل الأولى والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نجاح العملية الجراحية التي أجراها محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، في ألمانيا، مشددا على أن اللاعب بحالة جيدة.

بمشاركة طارق حامد، الشباب يخطف فوزا ثمينا من ضمك في الدوري السعودي

خسر فريق ضمك السعودي أمام ضيفه فريق الشباب بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن مواجهات الجولة ال20 من الدوري السعودي.

سجل هدف الشباب السعودي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، الذي شهد أفضلية نسبية لصالح فريق ضمك ولم يتمكن لاعبوه من ستغلال استحواذهم في هز شباك الضيوف.

انتفض فريق الشباب في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء استغل النقص العددي في صفوف ضمك، وينجح إيفان راكيتيش في خطف هدف الشباب السعودي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.