دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

دوري أبطال أفريقيا، انتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

انتفض فريق شباب بلوزداد في الشوط الثاني وكثف هجومه من الجبهة اليسرى (ناحية محمد هاني) والتي شكلت خطورة حقيقية على مرمى الأهلي أغلب فترات المباراة.

وفي الدقيقة 50 القائم الأيمن يتصدى لضربة ثابتة من حسين بن عيادة، كاد الشحات أن يحولها بالخطأ في مرماه لكن الكرة تتعاطف مع مصطفى شوبير وتصطدم في القائم الأيمن.

Advertisements

عرضية من الجانب الأيسر الأكثر خطورة في فريق شباب بلوزداد في الدقيقة 62 لكن ياسر إبراهيم يتصدى للكرة ويخرجها إلى خارج الملعب ركنية لصالح بلوزداد، وهجمة أخرى لصالح بلوزداد في الدقيقة 68 يقطعها محمد هاني ثم يحتسب الحكم بعد ذلك خطأ ضد محمد هاني بداعي إعاقة اللاعب.

وحصل مروان عطية على بطاقة صفراء بعد منع هجمة مرتدة للفريق الجزائري في الدقيقة 71.

وحصل بلوزداد على ركنية في الدقيقة 70 تسقط خلف دفاعات الأهلي وحاول مروان تشتيت الكرة لم ينجح ليقوم معلول بتسديدها في جسد لاعب بلوزداد وتخرج ضربة مرمى للأهلي.

وسقط علي معلول في الدقيقة 75 بعد أن ارتطمت الكرة في رأسه ويتوقف اللعب لإسعاف لاعب الأهلي.

تشهد الدقيقة 76 ثلاث تبديلات في تشكيلة الأهلي من أجل الحفاظ على تماسك الفريق، بدخول كريم فؤاد بدلا عن طاهر محمد طاهر، وإفشة بديلا عن أكرم توفيق، ورضا سليم بديلا عن حسين الشحات.

يستمر الهجوم المكثف من جانب شباب بلوزداد، وفي الدقيقة 78 فرصة خطيرة بكرة عرضية من الجانب الأيمن لصالح بلوزداد ورأسية من وامبا تمر على يسار مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 82 لاعب بلوزداد يراوغ محمد هاني ويسدد كرة قوية يتصدى لها مصطفى شوبير وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح بلوزداد

وفي الدقيقة 87 يجري كولر تغييرين آخرين في صفوف الأهلي بدخول كهربا وعمرو السولية بدلا من موديست وإمام عاشور.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمباراة الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 6 نقاط من ثلاث مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من أربع مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.