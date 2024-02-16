الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

زلزال يضرب الجزائر قبل انطلاق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

زلزال فى الجزائر،
زلزال فى الجزائر، فيتو

زلزال في الجزائر، أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية الجزائري، عن رصد هزة أرضية، اليوم الجمعة، في ولاية عين تموشنت.

زلزال فى الجزائر بقوة 4.1 ريختر

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية: إنه تم تسجيل الهزة على الساعة الثالثة والنصف عصرا، بشدة 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وحسب مركز  البحث الجزائري، فإن مركز الهزة حدد 7 كم  بوزجار ولاية عين تموشنت.

مباراة الأهلي وشباب  بلوزداد 

ويتواجد فريق النادي الأهلي لكرة القدم فى الجزائر، وتحرك منذ قليل لاعبو القلعة إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر إقامتها في تمام الـ 9 مساء اليوم الجمعة بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو من تحرك لاعبو الفريق إلى ملعب 5 جويلية وعلق عليه قائلا: "تحرك الأبطال إلى ملعب 5 جويلية".

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثامنة في المجموعة الرابعة من أجل تأكيد صدارته للمجموعة الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 5 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه أربع أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق شباب بلوزداد الجزائري بقيادة مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا مباراة الاهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة في المجموعة الرابعة وخطف صدارة المجموعة من الأهلي الذي يحتل فيها الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في لقاء آخر وأحرز لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

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