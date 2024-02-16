الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كرة اليد، فوز الزمالك على الأهلي في قمة دوري المحترفين

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد  الفوز على نظيره الأهلي الذي يقوده فنيا الإسباني ديفيد ديفيز بنتيجة (29-28)؛ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي.

وانتهى الوقت الأصلي بين الأهلي والزمالك بالتعادل بنتيجة (24-24)، ليلجأ الفريقين للرميات الترجيحية من أجل حسم هوية الفريق الفائز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (14-12)، في المباراة التي أقيمت على صالة أكتوبر الدولية.

Advertisements

منتخب مصر يشارك في دورة دولية بالقاهرة

وعلى جانب آخر، كشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن تنظيم دولة دولية ودية في القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 يوليو المقبل بالقاهرة، ضمن خطة تجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه قال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن الدورة ستشهد مشاركة 4 منتخبات قوية من بينها منتخب مصر، وأن المفاضلة الآن تجري بين منتخبات الدنمارك وفرنسا وإسبانيا والنرويج والسويد.

وأضاف، أن الاتحاد وضع برنامج قوي سيتم من خلاله تجهيز المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

اتحاد كرة اليد يتفق مع باستور على تمديد عقده

واتفق مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مع الإسباني كارلوس باستور، على تجديد تعاقده مع منتخب مصر حتى يناير 2025، وذلك بعد الأداء المميز للفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد اتفق مع باستور على تجديد تعاقده حتى يناير 2025، على أن يكون ضمن بنود العقد الجديد إمكانية التجديد كمرحلة ثانية حتى يناير 2029.

وشهدت الساعات الأخيرة مفاوضات جادة بين اتحاد كرة اليد ويمثله عمرو صلاح أمين الصندوق وكارلوس باستور من أجل الاتفاق على بنود العقد الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد الأهلي الزمالك دورى كرة اليد دوري المحترفين لكرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول

كرة اليد، خطأ إدارى يتسبب في استبعاد منتخب مصر من الألعاب الإفريقية

كرة اليد، منتخب مصر يشارك في دورة دولية بالقاهرة قبل أولمبياد باريس

اتحاد كرة اليد يتفق مع كارلوس باستور على تجديد عقده حتى 2025

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية