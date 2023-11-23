علاج البروستاتا، وأسباب الإصابة ونصائح للوقاية منها

علاج البروستاتا، يعتمد على نوع الحالة المرضية التي تصيبها، فهناك نوعان رئيسيان من أمراض البروستاتا، التهاب البروستاتا، وتضخم البروستاتا، ولابد من تحديد نوعية الإصابة، حتى يمكن تحديد علاجها، والبروستاتا هي ذلك العضو الذي يقع تحت المثانة مباشرة، وهي جزءا من الجهاز التناسلي الذكري، والبروستاتا عبارة عن غدة بحجم حبة الجوز، وتفرز هذه الغدة مجموعة من السوائل، وإحدى أهم وظائفها هي إفراز السائل المنوي.

وأكد الدكتور محمد عبد المنعم استشاري أمراض الجلدية والتناسلية، أن علاج البروستاتا يعتمد على تحديد نوعية المرض، هو ما يستعرضه في السطور التالية.

التهاب البروستاتا: يصيب هذا المرض غدة البروستاتا وتسببه عدوى بكتيرية أو فيروسية.

تضخم البروستاتا الحميد: يتسبب هذا المرض في زيادة حجم غدة البروستاتا، مما يؤدي إلى صعوبة التبول.

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علاج التهاب البروستاتا

وأضاف الدكتور محمد، أن علاج التهاب البروستاتا يعتمد على نوع المسبب للعدوى. فإذا كانت العدوى بكتيرية، فإن العلاج يشمل المضادات الحيوية. وقد يستغرق العلاج بالمضادات الحيوية عدة أسابيع حتى يزول التهاب البروستاتا تمامًا.

إذا كانت العدوى فيروسية، فإن العلاج يعتمد على أعراض المريض.

وقد يصف الطبيب مسكنات للألم، أو مضادات الهيستامين لتخفيف الأعراض.

علاج تضخم البروستاتا الحميد

وأشار الدكتور محمد إلى أن علاج تضخم البروستاتا الحميد يعتمد على شدة الأعراض. فإذا كانت الأعراض خفيفة، فقد يوصي الطبيب بتغييرات في نمط الحياة، مثل:

شرب الكثير من السوائل.

تجنب الكافيين والكحول.

التبول بانتظام حتى لا تمتلئ المثانة كثيرًا.

أما إذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة، فقد يوصي الطبيب بأدوية أو إجراءات جراحية.

الأدوية المستخدمة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد

هناك نوعان من الأدوية الرئيسية المستخدمة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد:

حاصرات مستقبلات ألفا: تعمل هذه الأدوية على استرخاء العضلات في عنق المثانة والبروستاتا، مما يجعل التبول أسهل.

مثبطات مختزلة الألفا-5: تعمل هذه الأدوية على تقليل حجم البروستاتا، مما يحسن تدفق البول.

الإجراءات الجراحية المستخدمة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد

هناك عدة إجراءات جراحية يمكن استخدامها لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، بما في ذلك:

استئصال البروستاتا عبر الإحليل (TURP): يتم إجراء هذا الإجراء باستخدام أنبوب صغير يدخل عبر الإحليل. يقوم الجراح باستخدام أشعة الليزر أو الحرارة لإزالة الأنسجة الزائدة من البروستاتا.

استئصال البروستاتا بالمنظار (HOLEP): يتم إجراء هذا الإجراء باستخدام منظار صغير يدخل عبر الإحليل. يقوم الجراح باستخدام أشعة الليزر لإزالة الأنسجة الزائدة من البروستاتا.

استئصال البروستاتا بالمنظار عبر الجلد (RIRS):

يتم إجراء هذا الإجراء باستخدام منظار صغير يدخل عبر الجلد في البطن. يقوم الجراح باستخدام أشعة الليزر لإزالة الأنسجة الزائدة من البروستاتا.

التهاب البروستاتا واعراضها

نصائح للوقاية من أمراض البروستاتا

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للمساعدة في الوقاية من أمراض البروستاتا، بما في ذلك:

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

شرب الكثير من السوائل.

تجنب التدخين.

الحد من تناول الكحول.