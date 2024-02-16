الجمعة 16 فبراير 2024
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صحة ومرأة

منها تعب والغثيان, أعراض حمى الضنك وطرق الوقاية منها

حمي الضنك،فيتو
حمي الضنك،فيتو

حمى الضنك هي مرض مؤلم ومنهك ينقله البعوض ويسببه أي من فيروسات حمى الضنك الأربعة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وترتبط هذه الفيروسات بالفيروسات التي تسبب عدوى غرب النيل والحمى الصفراء. 

وتحدث ما يقدر بنحو 400 مليون إصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء العالم كل عام وفقًا لموقع “webmd” الطبي، منها حوالي 96 مليون تؤدي إلى المرض، وتحدث معظم الحالات في المناطق الاستوائية من العالم، مع حدوث الخطر الأكبر في: 

حمي الضنك, فيتو

شبه القارة الهندية 

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جنوب شرق آسيا 

جنوب الصين 

تايوان 

جزر المحيط الهادئ 

منطقة البحر الكاريبي (باستثناء كوبا وجزر كايمان) 

المكسيك 

أفريقيا 

أمريكا الوسطى والجنوبية (باستثناء تشيلي وباراجواي والأرجنتين) 

أعراض حمى الضنك 

وقد تشمل الأعراض، التي تبدأ عادة بعد أربعة إلى ستة أيام من الإصابة وتستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، عدوى بكتيرية 

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة 

صداع شديد 

ألم خلف العينين 

آلام شديدة في المفاصل والعضلات 

تعب 

غثيان 

القيء 

الطفح الجلدي، الذي يظهر بعد يومين إلى خمسة أيام من ظهور الحمى 

نزيف خفيف (مثل نزيف الأنف أو نزيف اللثة أو الكدمات السهلة) 

وفي بعض الأحيان، تكون الأعراض خفيفة ويمكن الخلط بينها وبين أعراض الأنفلونزا أو عدوى فيروسية أخرى, ويميل الأطفال الأصغر سنًا والأشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى من قبل إلى الإصابة بحالات أكثر اعتدالًا من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين, ومع ذلك يمكن أن تتطور مشاكل خطيرة, وتشمل هذه الحالات حمى الضنك النزفية وهي مضاعفات نادرة تتميز بارتفاع درجة الحرارة وتلف الأوعية الليمفاوية والدموية ونزيف من الأنف واللثة وتضخم الكبد وفشل الدورة الدموية وقد تتطور الأعراض إلى نزيف حاد وصدمة وموت وهذا ما يسمى متلازمة صدمة حمى الضنك (DSS). 

ويُعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وكذلك الأشخاص المصابين بعدوى حمى الضنك الثانية أو اللاحقة هم أكثر عرضة للإصابة بحمى الضنك النزفية. 

علاج حمى الضنك 

لا يوجد دواء محدد لعلاج عدوى حمى الضنك, وإذا كان الشخص يعتقد أنه مصابًا بحمى الضنك، فيجب عليه استخدام مسكنات الألم التي تحتوي على الأسيتامينوفين وتجنب الأدوية التي تحتوي على الأسبرين، والتي قد تؤدي إلى تفاقم النزيف, يجب أيضًا الراحة وشرب الكثير من السوائل ومراجعة الطبيب, إذا بدأ يشعر بالسوء خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد انخفاض الحمى فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور للتحقق من عدم وجود مضاعفات. 

حمي الضنك, فيتو

الوقاية من حمى الضنك 

أفضل طريقة للوقاية من المرض هي منع لدغات البعوض المصاب، خاصة إذا كان الشخص يعيش في منطقة استوائية أو يسافر إليها, ويتضمن ذلك حماية النفس وبذل الجهود لتقليل أعداد البعوض. 

لحماية النفس: 

استخدم طاردات البعوض، حتى في الداخل. 

عندما تكون في الخارج، ارتدي قمصانًا ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة داخل الجوارب. 

عندما تكون في الداخل، استخدم مكيف الهواء إذا كان متاحًا. 

تأكد من أن شاشات النوافذ والأبواب آمنة وخالية من الثقوب, وإذا لم تكن مناطق النوم مغطاة أو مكيفة فاستخدم الناموسيات. 

لتقليل أعداد البعوض، عليك التخلص من الأماكن التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض. وتشمل هذه الإطارات القديمة أو العلب. 

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