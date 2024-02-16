حسام حبيب، عودة بعد غياب 8 سنوات والسر في كدابة

تصدر المطرب حسام حبيب ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد الإعلان عن أولي أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان “كدابة”، خاصة بعد غيابه عن الساحة الفنية لمدة 8 سنوات، حيث كان آخر ألبوماته الغنائية ألبوم “فرق كتير” والذي طرح في عام 2016.

عودة حسام حبيب بعد غياب 8 سنوات

والمطرب حسام حبيب، من الأصوات المميزة وأستطاع أن يحقق شهرة واسعة مع بداية ظهوره في عام 2004 من خلال تقديمه لأول ألبوماته الغنائية “لسه” والذي كانت سببا من أسباب أن يلفت نظرالجمهور إليه، وفي عام 2006 طرح المطرب ألبوم أجمل قصة حب وحقق نجاحا كبيرا، بل يعتبر من أنجح ألبوماته الغنائية في مسيرته ، وفي عام 2008 طرح ألبومه الثالث “جوة القلب” وفي عام 2011 طرح “حبيب” أغنية وطنية بعنوان “أعلي صوت”.

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نجاح حسام حبيب بعد العودة

واختفي حسام حبيب بعدها عن الساحة الغنائية 5 سنوات، وعاد مجددا في 2016 بـ ألبوم “فرق كتير” والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها ونسب مشاهدات جيدة.

وغاب حسام حبيب مجددا عن الساحة الغنائية من عام 2016 وحتي الإعلان عن عودته من جديد من خلال الإعلان عن أولى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحها قريبا، بعد غياب 8 سنوات.

ويتضمن ألبوم حسام الجديد 10 أغان مختلفة من المفترض طرحها بطريقة السينجل علي قترات متقاربة ومن أبرزها أغنية أثبتيلي حبك وكدابة.

و يتعاون حسام حبيب في ألبومه الجديد مع عدد من الشاعراء والملحنين والموزعين ومن أبرزهم عمرو المصري وتيام علي وأدهم معتز ونابلسي وإسلام رفعت وغيرهم.