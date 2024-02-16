تفاصيل تطوير بعض الأحياء بمحافظة الجيزة (صور)

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط عددًا من الميادين بالأحياء.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات بميدان الجيزة والتي تضم إنشاء مقاعد للجلوس ودورات مياه ودعم المسطحات الخضراء وكاميرات للمراقبة وتركيب أرصفة إنترلوك للمشاة وتحسين كفاءة الإنارة بالميدان في إطار خطة المحافظة لإضفاء المظهر الحضاري اللائق على الميدان ومحيطة.

تكليفات محافظ الجيزة لرئيس جنوب الجيزة

وشملت جولة المحافظ متابعة انتظام العمل داخل موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة موجها رئيس جهاز السرفيس بضرورة إدخال كافة السيارات الميكروباص العاملة في خدمات نقل المواطنين داخل منظومة السرفيس وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك وذلك لإحكام السيطرة على المنظومة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة علي المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

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محافظ الجيزة يتفقد ميدان النهضة

كما تفقد المحافظ ميدان النهضة وشارع الجامعة موجهًا رئيس حي جنوب بالتنسيق مع ملاك العقارات الكائنة بميدان النهضة لرفع كفاءة واجهات العقارات وطلائها لإضفاء المظهر الحضاري.

ووجه المحافظ خلال جولته رئيس حي الدقي بسرعة إنجاز اعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع نادي الصيد مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات للباعة الجائلين والمحال بميدان المساحة.

وشدد المحافظ علي رئيس هيئة النظافة بضرورة الصيانة الدورية للحدائق والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بالتعاون مع الأحياء المعنية للحفاظ على الشكل الحضاري لها.

واستمع المحافظ خلال الجولة لآراء وشكاوى المواطنين موجها الأحياء المعنية بالاستجابة الفورية لها.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء هيئة النظافة وأحياء جنوب والعجوزة والدقي ورئيس جهاز السرفيس.