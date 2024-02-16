حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

نجح علماء الحفريات خلال الفترة الأخيرة في العثور على آثار لبعض الكئانات الحية التي كانت تعيش على الأرض منذ ملايين السنين.

العثور على أحفورة عمرها 280 مليون سنة

وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة كوليدج كورك في أيرلندا، كشفت عن أحفورة عمرها 280 مليون عام، تعرف باسم «سحلية ترينتو القديمة»، اكتُشفت في جبال الألب الإيطالية عام 1931، تم تحديدها جزئيًا على أنها مزورة من خلال فحص جديد.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «بالايونتولوجي»، أن الحفاظ الرائع على الحفرية يرجع بشكل أساسي إلى الطلاء الأسود على سطح صخري منحوت على شكل سحلية.

وأظهر الفحص الميكروسكوبي للأحفورة، أن نسيج المادة وتكوينها لا يتطابقان مع الأنسجة الرخوة المتحجرة الحقيقية؛ إذ أشار التحقيق الأولي باستخدام التصوير بالأشعة فوق البنفسجية إلى أن العينة بأكملها تمت معالجتها ببعض مواد الطلاء، ومن المرجح أن تعزز مظهرها.

Advertisements

ورغم التزوير، تشير الدراسة إلى أن الحفرية ليست مزيفة بالكامل، إذ تبدو عظام الأطراف الخلفية، وخاصة عظم الفخذ، حقيقية، وإن كانت محفوظة بشكل سييء.

بالإضافة إلى ذلك، حددت التحليلات الجديدة وجود حراشف عظمية صغيرة تسمى الجلد العظمي، تشبه حراشف التمساح، على ما قد يكون الجزء الخلفي من الحيوان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ