البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

بحثا عن "سحلية المزارع المخططة"، بدأ فريق من الباحثين الأستراليين من متحف كوينزلاند وجامعة جيمس كوك، في البحث عن السقنقور النادر.

"سحلية المزارع المخططة"

وشوهدت "سحلية المزارع المخططة" آخر مرة عام 1981 أي قبل 42 عامًا، ويُخشي أن تكون قد انقرضت، بعد العثور على جلود تعود لها ولنوعين آخرين من السحالي جرى تبديلها حديثًا في إحدى المناطق الزراعية.

سحلية المزارع المخططة، فيتو

وفي السياق، قال د. أندرو آمي من متحف كوينزلاند: "عملنا على نصب العديد من المصايد على مساحة 5 كيلومترات مربعة من الأراضي الزراعية بالقرب من جبل سربرايز، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب كيرنز، لمعرفة ما إذا كان يمكننا العثور على هذه المخلوقات المراوغة".

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البحث عن سحلية المزارع المخططة، فيتو

تعيش في أستراليا فقط

وأوضح: "من الصعب العثور على هذه السحالي التي يندر رصدها، وهي تشكل جزءًا من مجموعة كبيرة من السقنقور من نوع "ليريستا"، التي تعيش في أستراليا فقط، بعد أن تكيفت مع التربة الرملية عن طريق تقليل أطرافها لتتمكن من السير عبر التربة.

وتلعب "سحلية المزارع المخططة" دورًا مهمًا في أنظمتنا البيئية، ويعتقد بأنها تتخذ من الأراضي العشبية والغابات المفتوحة التي ترعى فيها الماشية، موطنًا لها".