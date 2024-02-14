أسباب انسداد الأذن، وما طرق علاج؟

يمكن أن يؤثر انسداد الأذنين في السمع والتوازن ويسبب الألم وعدم الراحة، وتتضمن النصائح لإزالة هذه الحواجز التثاؤب ووضع قطرات الأذن واستخدام العلاجات المنزلية والطبية لعلاج حالة كامنة.

يحدث انسداد الأذن لأي شخص تقريبًا، والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بانسداد الأذن خاصة أثناء الإصابة بالبرد أو التهاب الجيوب الأنفية، ومن المرجح أن يشعر الناس بالانسداد في آذانهم بسبب:

تراكم شمع الأذن

انسداد قناة إستاكيوس

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التهابات الجيوب الأنفية، أو نزلات البرد، أو الحساسية

انسداد الأذن، فيتو

العلاجات الطبيعية للمساعدة في شمع الأذن

يشكل شمع الأذن حاجزًا بين فتحة الأذن والجهاز الحساس للأذن الداخلية.

وشمع الأذن يمنع دخول الأجسام الغريبة إلى الأذن، وفي بعض الأحيان تنتج الغدد المسؤولة عن تكوين شمع الأذن كمية كبيرة جدًّا، ويمكن أن يتسبب هذا التراكم في أن يصبح الشمع قاسيًا وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

ويتراكم الشمع ويسد الأنبوب بأكمله في النهاية, وتتضمن بعض علامات تراكم شمع الأذن ما يلي:

الشعور بالدوار

ألم الأذن

رنين في الأذنين

قطرات الأذن لتخفيف أو تليين شمع الأذن

وفيما يلي بعض الحلول الطبيعية التي يمكن للأشخاص استخدامها لتنعيم شمع الأذن، والسماح له بالخروج من الأذن بأمان، وغالبًا ما يتم إضافتها إلى الأذن على شكل قطرات:

زيوت معدنية

زيت أطفال

كربوكسيد بيروكسيد

بيروكسيد الهيدروجين

جلسيرين

توجد العديد من القطرات التجارية المصممة خصيصى لإزالة شمع الأذن الزائد.

ري الأذن

يعد ري الأذن طريقة أخرى يمكن للناس تجربتها في المنزل، من المهم ملاحظة أنه لا ينبغي القيام بذلك في المنزل لأي شخص خضع لعملية جراحية أو أصيب بأذنه.

ومن الضروري أيضًا أن يتبع الأشخاص جميع التعليمات الموجودة على الأدوات المتاحة دون وصفة طبية والمباعة لري الأذن.

تجنب مسحات القطن أو الأدوات

يجب على الناس عدم استخدام مسحات القطن لتنظيف آذانهم، يمكن أن تسبب المسحات القطنية انسدادًا عن طريق دفع شمع الأذن إلى عمق الأذن.

يجب على الأشخاص أيضًا ألا يحاولوا إخراج شمع الأذن لأن ذلك قد يسبب الضرر.

تشميع الأذن ومخاطرها

هناك طريقة أخرى تُعرف باسم تشميع الأذن، ولكن لا ينصح بهذا العمل.

في هذا الإجراء، يقوم الأشخاص بإدخال شمعة مضاءة ومخروطية الشكل ومجوفة في أذنهم.

أثناء الشمعة، من المفترض أن تسبب الحرارة تأثيرًا مفرغًا وتسمح لشمع الأذن بالالتصاق بالشمعة أثناء سحبها للخارج.

ولكن هذه الطريقة لا تعمل، من المرجح أن يحرق الناس آذانهم، أو يسببوا ثقبًا، أو انسدادًا في قناة الأذن.

يجب على أي شخص يعاني من انسداد الأذن ألا يجرب هذه الطريقة أبدًا.

علاجات طبيعية للحساسية والالتهابات

إذا كان شخص ما يعاني من انسداد الأذن بسبب الحساسية أو العدوى، فمن المحتمل أيضًا أن يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

سيلان الأنف

العطس

يسعل

التهاب في الحلق

حمى مع الالتهابات

في هذه الحالات، يجب على الشخص أن يحاول إزالة انسداد أذنه في أسرع وقت ممكن، ويمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى في الأذن عند انسداد أذنه، الأمر الذي يتطلب بعد ذلك مزيدًا من العلاج، فيما يلي بعض الطرق المنزلية للمساعدة:

استخدم البخار

يمكن أن يساعد البخار في إزالة انسداد الأذن عندما يكون السبب عدوى أو حساسية، وذلك لأن الجيوب الأنفية تتصل مباشرة بالأذنين.

لاستخدام البخار:

قومي بتسخين الماء في وعاء حتى يغلي

ارفعي القدر عن النار وضعي منشفة فوقه وعلى الرأس

خذ عدة أنفاس عميقة لاستنشاق البخار

يمكن لأي شخص أن يأخذ حمامًا ساخنًا بدلًا من ذلك، لأنه يخلق تيارًا وله تأثير مماثل.

النظر في الزيوت المعدنية والأساسية

يقال إن العديد من الزيوت لها خصائص مضادة للمضادات الحيوية أو مطهرة أو مضادة للالتهابات، ويوجد عدد متزايد من الدراسات التي تجرى لاختبار الزيوت الأساسية.

بعض الزيوت الأساسية الموصى بها إما للمساعدة في إزالة المخاط أو تقليل الالتهاب أو علاج الالتهابات تشمل:

زيت شجرة الشاي, فيتو

زيت شجرة الشاي

زيت الكافور

زيت النعناع

غالبًا ما يمكن استنشاقها على شكل بخار أو وضعها بالقرب من الأنف بحيث يتم استنشاق الأبخرة.

استخدم كمادة دافئة

ويمكن وضع كمادة دافئة لتصريف المخاط من الممرات الأنفية وتقليل كميته في الأذنين.

يتم تطبيق الضغط الدافئ ببساطة على النحو التالي:

صب الماء الساخن على منشفة نظيفة

بمجرد نقع قطعة القماش، يجب عصرها

أمسك المنشفة أسفل الأذن المصابة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق

الغرغرة بالماء المملح

الغرغرة بالمياه المالحة يمكن أن تساعد في تقليل المخاط في الأنف والأذنين، وهو أيضًا علاج سهل.

لاستخدام الغرغرة بالمياه المالحة، يحتاج الشخص إلى إضافة القليل من الملح إلى بعض الماء وخلطهما معًا، وبمجرد مزجهما يجب أن يتغرغرا بالماء المالح لبضع ثوان، ثم يبصقانه.