حمى الضنك، تحذير عاجل لأهالي سفاجا من المياه

كشفت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في محافظة البحر الأحمر عن ظهور بعض الأعراض لبعض المواطنين المشابهة لأعراض حمى الدنج، وبالمتابعة والمرور تم اكتشاف مجموعة من اليرقات الناقلة للأمراض فى خزانات مياه بعض المناطق كعمارات أبو النصر.

حمى الدنج

وناشدت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر المواطنين بتطهير الخزانات وإغلاقها إغلاقا تاما، عدم الصرف على الخزانات الأرضية فى هذه المناطق وسرعة التوصيل على الشبكة الرئيسية للصرف الصحى.

وكذا قص الأشجار وتقليمها ورفع القمامة أسفل الأشجار ونظافة الاماكن حول العمارات ووضع المخلفات فى الصناديق وعدم إلقائها على الأرض وغلق خزانات المياه الأرضية غير المستعملة وعدم استخدامها.

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وشددت على ضرورة التعاون مع اللجان القائمة بأعمال المكافحة وتسهيل أعمالهم والاستجابة لمطالبهم حفاظا على صحة المواطنين وعدم تفشى أى حمى مرة أخرى تسبب آلاما ومشقة للمواطنين

حمى الضنك

وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام) هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، والذي لا ينتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، وينتقل إلى البشر عند تعرضهم لـ«لسعات» البعوض الحامل لهذه العدوى والذي ينتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتقدر عدد الإصابات من المرض بنحو 400 مليون حالة سنويا.

كما أن 40% من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة بالمرض وطبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة، مثل (صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام بالعضلات والمفاصل، غثيان، قيء، انتفاخ الغدد، طفح جلدي) وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين إلى سبعة أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة الباراسيتماول وتتكرر التفشيات الوبائية للمرض ما بين 3 إلى 5 سنوات.

الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية

يعتبر الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، وتتكاثر البعوضة في أماكن تجمع المياه الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة والتي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، لذا فإن أفضل سبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة