أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل لأهالي سفاجا من المياه.. مصر واليابان ترفضان التهجير القسري للفلسطينيين

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

حمى الضنك، تحذير عاجل لأهالي سفاجا من المياه

كشفت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في محافظة البحر الأحمر عن ظهور بعض الأعراض لبعض المواطنين المشابهة لأعراض حمى الدنج، وبالمتابعة والمرور تم اكتشاف مجموعة من اليرقات الناقلة للأمراض فى خزانات مياه بعض المناطق كعمارات أبو النصر.

وناشدت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر المواطنين بتطهير الخزانات وإغلاقها إغلاقا تاما، عدم الصرف على الخزانات الأرضية فى هذه المناطق وسرعة التوصيل على الشبكة الرئيسية للصرف الصحى.

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قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر



كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن الظواهر الفلكية لشهر ديسمبر، حيث يشاهد القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان فى 2 ديسمبر.



وقال تادرس: إنه نظرا لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ينصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراه بجوار القمر في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

المصريون يتحدون الأجواء الباردة ويتوجهون لصناديق الاقتراع في روسيا

واصل أبناء الجالية المصرية في روسيا، توافدهم على مقر السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم أجواء الطقس الباردة.



وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

مصر واليابان ترفضان التهجير القسري للفلسطينيين

تطرق لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان إلى التباحث بشأن قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية

وأعرب الزعيمان عن الأسف الشديد لاستئناف القتال وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدين إدانة استهداف وقتل المدنيين على أي نحو.

مصر تفوز بعضوية المنظمة البحرية الدولية

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم عن نجاح مصر فى الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C".

وذلك خلال الانتخابات التى أجريت اليوم بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر ثالث أكبر عدد أصوات بواقع 142 صوتا من إجمالي 166 صوتا صحيحا.





سها الجندي تتفقد غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك في أول أيام التصويت خارج مصر.

من جانبها، أشادت السفيرة سها جندي بسير العمل في الغرفة، ووجهت سيادتها بمواصلة المتابعة بشكل دقيق لضمان سرعة التدخل ومساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وزير النقل يلتقى وفدا من شركات الملاحة البحرية الدولية

واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل سلسلة اجتماعاته المكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري، وذلك على هامش مشاركته في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO ).



وزير الري: مصر والعديد من دول العالم تواجه تحديات عديدة بسبب تغير المناخ

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة

وجاء ذلك بحضور كل من ناتاشا موسار رئيسة دولة سلوفينيا، والأمير جايم دى بوربون المبعوث الهولندى الخاص للمناخ، ووزير المياه الطاجيكى ممثلًا عن رئيس دولة طاجيكستان منسق مؤتمر الأمم المتحدة.

مفتي الجمهورية: يجوز التبرع ونقل الزكاة لأهل غزة عبر القنوات الرسمية

قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن القواعد الفقهية في المجالات الاقتصادية التي وضعها الفقهاء تُظهر بوضوح مراعاتهم لبيئاتهم وظروف أقوامهم وأعرافهم واحتياجاتهم المختلفة؛ فقد استنبطوا من النصوص الشرعية القواعدَ الأساسية لاقتصادٍ متكامل اشتمل على القضايا الأساسية لجوانب الحياة الاقتصادية.

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