الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ابنة البغدادي تكشف تفاصيل معاملة والدها المأساوية لزوجاته والسبايا

ابنة البغدادي، فيتو
ابنة البغدادي، فيتو

كشفت أميمة ابنة زعيم تنظيم داعش القتيل أبو بكر البغدادي، تفاصيل جديدة عن خفايا التنظيم الإرهابي بعد المعلومات المفاجئة التي روتها أسماء محمد، أرملة الزعيم الداعشي.

نجلة البغدادي تفضح خفايا التنظيم 

 

وبحسب شبكة “ العربية ” قالت أميمة المعتقلة في أحد السجون العراقية، خلال مقابلة حصرية مع القناة، اليوم الجمعة: إنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطامرية في العراق قبل انتقالها إلى سوريا.

كما كشفت أنها لم تكن تعرف منصب والدها فيما يسمى دولة الخلافة قبل إلقائه خطبته الشهيرة في جامع الدوري الكبير في الموصل.

Advertisements

ووصفت أميمة حياتها في تلك الفترة، قائلة  كان للبغدادي وقتها 3 نساء، وكانت حياتنا تخضع لتشديد أمني، لدرجة أن جيراننا كانوا يجهلون هويتنا، ولم يكن مسموحا لنا الخروج إلى الحديقة خوفًا من تحليق الطائرات.

وانتقلت الأسرة إلى الرقة في سوريا وبعدها إلى الميادين، في هذه الفترة أصبح للبغدادي 4 زوجات، وكان يقيم معهن في الميادين، أما عن طريقة توزيعه الاهتمام بين زوجاته، فقالت اعتمد والدي القرعة لمعاشرة زوجاته، كما أوضحت أنها ناقشت موضوع السبايا مع والدها الذي تذّرع بأحكام الشرع، لتبرير ذلك.

كما روت أميمة ابنة زعيم داعش القتيل، من معتقلها في العراق، كيف أجبرها والدها على الزواج من مرافقه الشخصي في سن الثانية عشرة.

 

أوضاع مأساوية للسبايا


وروت بحزن مشاهداتها للسبايا اللواتي عشنا معهن لفترة في منزل والدها، مؤكدة أن أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء، كذلك ذكرت أن من بين من التقتهن من الأيزيديات  دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان.

  10 سبايا من الإيزيديات 

وكانت أرملته كشفت في مقابلة أمس أن زعيم داعش الأسبق اتخذ أكثر من 10 سبايا من الأيزيديات، واصفة هوسه وأنصاره بالنساء، حتى تحولت دولة الخلافة  المزعومة إلى دولة نساء.

كما روت خوفه وقلقه الشديد من المسيرات الأمريكية التي كانت تترصد وتصطاد قادة التنظيم الذي بث الرعب في سوريا والعراق لسنوات.

إلى ذلك، كشفت أنه كان لديه 11 ولدًا، قتل واحد منهم في سوريا بعدما فجر نفسه، فيما اعتقل آخرون بالعراق مؤخرا.

 إبراهيم العواد زعيم  داعش الشهير

وبينت أن إبراهيم العواد الذي عرف لاحقًا بزعيم داعش الشهير، كان متزوجا من أربع نساء، ولديه 11 ولدًا.

أشارت أسماء التي اقترنت بالعواد سنة 1999 إلى أن "أبو محمد العدناني وأبو حسن المهاجر كانا يرافقان البغدادي بشكل دائم"، مضيفة أنه في الفترة الأخيرة قبل مقتله، بات قلقًا جدًا من ملاحقة وترصد المسيرات الأمريكية.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي بسط سلطته على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلنًا  خلافته  المزعومة حينها، وفارضًا قوانينه المتطرفة، قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

  فرقة كوماندوز وتفجير البغدادي

 وأعلن حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوز من القوات الأمريكية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

 

واندحر التنظيم عام 2017، حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.

بعد حديث زوجته، ابنة البغدادي تفجر مفاجأة: أجبرني على الزواج من مرافقه بعمر الـ 12 سنة

زوجة البغدادي عن سر علاقتها بالعدناني: موضوع حرج جدا بالنسبة لي ولأولادي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسماء محمد أبو بكر البغدادى التنظيم الإرهابي بغداد تنظيم داعش داعش زعيم تنظيم داعش زعيم داعش

مواد متعلقة

تقارير أممية تحذر من تواجد تنظيم داعش في غرب أفريقيا

بعد حديث زوجته، ابنة البغدادي تفجر مفاجأة: أجبرني على الزواج من مرافقه بعمر الـ 12 سنة

زوجة البغدادي عن سر علاقتها بالعدناني: موضوع حرج جدا بالنسبة لي ولأولادي

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

صحيفة أمريكية: مصر تمضي في خطط الطوارئ لتجنب طوفان من اللاجئين عبر حدودها

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية