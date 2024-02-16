ابنة البغدادي تكشف تفاصيل معاملة والدها المأساوية لزوجاته والسبايا

كشفت أميمة ابنة زعيم تنظيم داعش القتيل أبو بكر البغدادي، تفاصيل جديدة عن خفايا التنظيم الإرهابي بعد المعلومات المفاجئة التي روتها أسماء محمد، أرملة الزعيم الداعشي.

نجلة البغدادي تفضح خفايا التنظيم

وبحسب شبكة “ العربية ” قالت أميمة المعتقلة في أحد السجون العراقية، خلال مقابلة حصرية مع القناة، اليوم الجمعة: إنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطامرية في العراق قبل انتقالها إلى سوريا.

كما كشفت أنها لم تكن تعرف منصب والدها فيما يسمى دولة الخلافة قبل إلقائه خطبته الشهيرة في جامع الدوري الكبير في الموصل.

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ووصفت أميمة حياتها في تلك الفترة، قائلة كان للبغدادي وقتها 3 نساء، وكانت حياتنا تخضع لتشديد أمني، لدرجة أن جيراننا كانوا يجهلون هويتنا، ولم يكن مسموحا لنا الخروج إلى الحديقة خوفًا من تحليق الطائرات.

وانتقلت الأسرة إلى الرقة في سوريا وبعدها إلى الميادين، في هذه الفترة أصبح للبغدادي 4 زوجات، وكان يقيم معهن في الميادين، أما عن طريقة توزيعه الاهتمام بين زوجاته، فقالت اعتمد والدي القرعة لمعاشرة زوجاته، كما أوضحت أنها ناقشت موضوع السبايا مع والدها الذي تذّرع بأحكام الشرع، لتبرير ذلك.

كما روت أميمة ابنة زعيم داعش القتيل، من معتقلها في العراق، كيف أجبرها والدها على الزواج من مرافقه الشخصي في سن الثانية عشرة.

أوضاع مأساوية للسبايا



وروت بحزن مشاهداتها للسبايا اللواتي عشنا معهن لفترة في منزل والدها، مؤكدة أن أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء، كذلك ذكرت أن من بين من التقتهن من الأيزيديات دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان.

10 سبايا من الإيزيديات

وكانت أرملته كشفت في مقابلة أمس أن زعيم داعش الأسبق اتخذ أكثر من 10 سبايا من الأيزيديات، واصفة هوسه وأنصاره بالنساء، حتى تحولت دولة الخلافة المزعومة إلى دولة نساء.

كما روت خوفه وقلقه الشديد من المسيرات الأمريكية التي كانت تترصد وتصطاد قادة التنظيم الذي بث الرعب في سوريا والعراق لسنوات.

إلى ذلك، كشفت أنه كان لديه 11 ولدًا، قتل واحد منهم في سوريا بعدما فجر نفسه، فيما اعتقل آخرون بالعراق مؤخرا.

إبراهيم العواد زعيم داعش الشهير

وبينت أن إبراهيم العواد الذي عرف لاحقًا بزعيم داعش الشهير، كان متزوجا من أربع نساء، ولديه 11 ولدًا.

أشارت أسماء التي اقترنت بالعواد سنة 1999 إلى أن "أبو محمد العدناني وأبو حسن المهاجر كانا يرافقان البغدادي بشكل دائم"، مضيفة أنه في الفترة الأخيرة قبل مقتله، بات قلقًا جدًا من ملاحقة وترصد المسيرات الأمريكية.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي بسط سلطته على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلنًا خلافته المزعومة حينها، وفارضًا قوانينه المتطرفة، قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

فرقة كوماندوز وتفجير البغدادي

وأعلن حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوز من القوات الأمريكية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

واندحر التنظيم عام 2017، حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.