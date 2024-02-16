الدوري السعودي، رياض محرز يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الأخدود

الدوري السعودي، يلتقي فريق أهلي جدة أمام الأخدود في مواجهة قوية اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية».

موعد مباراة أهلي جدة ضد الأخدود بالدوري السعودي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا اليوم الجمعة، على فريق الأخدود، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعيد بالعبيد - عبد الله العمار - علي مجرشي - روجر إيبانيز.

خط الوسط: جابرييل فيجا - فرانك كيسييه - محمد المجحد.

خط الهجوم: آلان سان ماكسيمان - فراس البريكان - رياض محرز.



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الأخدود اليوم، وهو محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، و13 نقطة عن الهلال المتصدر.



ويتصدر فريق الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، وذلك عقب نهاية الجولة 19، برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ46 نقطة بجدول الدوري.



بينما يخوض فريق الأخدود صاحب الأرض والجمهور، مباراة اليوم، وهو في المركز الثاني عشر ويسعى بكل قوة للوصول لمنطقة أكثر أمانًا في جدول الترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

فيما فاز فريق الاتفاق على مضيفه الخليج (2-0)، في المباراة التي جرت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الاتفاق عن طريق جورجينو فينالدوم في الدقيقة 49، قبل أن يضيف ديماري جراي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر.