الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي، رياض محرز يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الأخدود

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق أهلي جدة أمام الأخدود في مواجهة قوية اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية».

 

موعد مباراة أهلي جدة ضد الأخدود بالدوري السعودي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا اليوم الجمعة، على فريق الأخدود، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

Advertisements

التشكيل المتوقع للأهلي  

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعيد بالعبيد - عبد الله العمار - علي مجرشي - روجر إيبانيز.

خط الوسط: جابرييل فيجا - فرانك كيسييه - محمد المجحد.

خط الهجوم: آلان سان ماكسيمان - فراس البريكان - رياض محرز.


ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الأخدود اليوم، وهو محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، و13 نقطة عن الهلال المتصدر.


ويتصدر فريق الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، وذلك عقب نهاية الجولة 19، برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ46 نقطة بجدول الدوري.


بينما يخوض فريق الأخدود صاحب الأرض والجمهور، مباراة اليوم، وهو في المركز الثاني عشر ويسعى بكل قوة للوصول لمنطقة أكثر أمانًا في جدول الترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

 

فيما فاز فريق الاتفاق على مضيفه الخليج (2-0)، في المباراة التي جرت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الاتفاق عن طريق جورجينو فينالدوم في الدقيقة 49، قبل أن يضيف ديماري جراي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين التشكيل المتوقع للاهلي ترتيب الدوري السعودي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

طارق حامد يقود ضمك أمام الشباب بالدوري السعودي

موعد مباراة أهلى جدة ضد الأخدود بالدوري السعودي

حسام حسن: لم نضع أي شروط في العقد، مينفعش نكون طرف ضد مصر

جمال علام: يجب أن يعمل حسام حسن بأريحية

جمال علام: الشعب المصري تأثر كثيرا بخروج المنتخب من أمم أفريقيا

نجم المنتخب السعودي يفتح النار على مانشيني

رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا

ساديو ماني يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين

المزيد
الجريدة الرسمية