لاعب الهلال السعودي يسجل في دوري أبطال آسيا بعد غياب 22 شهرًا

نجح عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الهلال السعودي، في كسر صيام تهديفي طويل في دوري أبطال آسيا، بعدما هز شباك سباهان أصفهان، مساء اليوم الخميس.

عبد الله الحمدان، الذي دخل بديلًا في مباراة سباهان، سجل الهدف الثالث للهلال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وساهم الحمدان في فوز ثمين للهلال بنتيجة 3-1 خارج أرضه في ذهاب ثمن النهائي، مما يمنحه أفضلية كبيرة في مباراة العودة بالرياض، الخميس المقبل.

وأحرز الحمدان، أول أهدافه في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، في مباراته السادسة، علمًا بأنه خاض 4 مباريات كبديل.

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كما أن هذا هو الهدف الثاني للحمدان، صاحب الـ 24 عامًا، في مسيرته بدوري أبطال آسيا مع الهلال، التي شهدت مشاركته في 19 مباراة.

ولم يسجل الحمدان في دوري الأبطال منذ هدفه في مرمى الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2022-2023.

وجاء هدف الحمدان في المباراة التي أقيمت يوم 11 أبريل 2022، وانتهت بفوز الزعيم 3-0، مما يعني أن المهاجم انتظر نحو 22 شهرًا ليضيف هدفه الثاني في البطولة القارية.

وفي ذات السياق، سجل الحمدان، هدفه الثالث في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، بعد هدفيه ضد الفيحاء والرائد على الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال السعودي ضد سباهان

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.