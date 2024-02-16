تامر عبدالحميد: منتخب مصر هيكون النسخة المستحدثة من الجوهري 2024.. وانتظروا البطولات

علق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تامر عبد الحميد، على قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، إن المنتخب سيتطور بشكل كبير تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

الراحل محمود الجوهري، فيتو

نسخة الجوهري

وأضاف، سنرى نسخة الجوهري مرة أخرى والمستحدثة لعام 2024، لأنه يمتلك نفس فكر واستراتيجية المدرب التاريخي الراحل.

وأكمل، تواجدت مع حسام وإبراهيم حسن سنين طويلة في الملاعب وأعلم فكرهم، وبالطبع تدربت تحت قيادة الجوهري، هناك تشابه كبير جدا بينهم.

Advertisements

وتابع، تصريحات العميد حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، يريد أن يوصل من خلالها مفهوم الوطنية وكيفية نجاح الدولة وعودة الروح مرة أخرى.

وقدم اتحاد الكرة المصري في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، لوسائل الإعلام رفقة جهازه الفني والإداري والذي يضم معه شقيقه إبراهيم حسن.

أول ظهور لحسام حسن مع منتخب مصر

ويشهد شهر مارس المقبل الظهور الأول لحسام حسن على مقعد المدير الفني لـمنتخب مصر من خلال المشاركة في دورة الإمارات الودية في الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبلين، والتي تضم أيضا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في البطولة، وسيتحدد طرفيهما حسب قرعة البطولة التي سيعلن عنها في وقت لاحق.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه لم يتحدث أحد عن إخفاق الفراعنة في المرحلة السابقة، في ظل اعتقاد البعض أن هناك مرحلة جديدة بعد تعيين حسام حسن، وتعني إغلاق الملفات السابقة، مع أنه من المفترض فتح الملفات السابقة ومعرفة أوجه القصور وأسباب التراجع.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة لم يعلن عن أمور كثيرة في وقت فيتوريا وتم معرفتها لاحقًا، وخلال فترة عمل المدرب البرتغالي لم يسأله أحد عن تطورات عمله وتفاصيل مشروعه، واكتشفنا في نهاية فترته بأنه كان يحصل على أرقام كبيرة، ولم يقدم شيئًا".

وأضاف "عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة لا يلغي (الوطنية) عن أي طرف، هناك عقد واضح معروف بنوده للطرفين، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة، لكن لا يمكن الحديث عن ايجابيات الجهاز الفني الجديد حاليًا خصوصا بعد مرحلة فشل مؤخرا في أمم إفريقيا، وستظهر بوادر ذلك في البطولة الودية خلال شهر مارس وعليه أن يرتب أفكاره وبالتأكيد سيجلس مع الجهاز الطبي بقيادة أبوالعلا ويعلم أيضا كل التفاصيل عن الأزمات الداخلية في الفترة الماضية وسيعمل على حل جميع المشاكل".