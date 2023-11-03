أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 3-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 71 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

Advertisements

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر قشر بياض من 85 إلى 105 جنيهات، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، سبيط من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 260 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 55 إلى 85 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سعر كاليماري من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، سابيا من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 75 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 310 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري كبير الحجم من 330 إلى 390 جنيهًا.

وتراوح جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 220 إلى 320 جنيهًا، جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 85 إلى 185 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 100 جنيه.

وتراوح سعر باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا

وسجل سعر كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.