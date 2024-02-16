أكلات مهمة يجب التركيز عليها حفاظا على قوة جهاز المناعة

تقوية المناعة يضمن الوقاية من جميع الأمراض المعدية والفيروسية ويضمن الصحة الجيدة وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية فى ظل انتشار الفيروسات.

وتحرص كل ام على تقديم الأكلات المهمة التي تقوى مناعة الكبار والصغار حفاظا على صحتهم وحمايتهم من جميع الأمراض.

أكلات مهمة لتقوية المناعة

ويقدم الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، أكلات مهمة يجب التركيز على تناولها لتقوية جهاز المناعة، ومن هذه الأكلات:-

الفواكة الحمضية مثل البرتقال أو الجريب فروت فهى مليئة بفيتامين C المعروف بدعم المناعة، كما يساعد الجسم على إصلاح الأنسجة والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية، وهو يعد أحد مضادات الأكسدة المهمة، وهو مادة تمنع تدهور الخلايا وتحسن وظيفة المناعة.

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت والكرنب فهى غنية بفيتامين A المهم لوظيفة المناعة، وينتج نخاع العظام خلايا مناعية مثل الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى.

الفلفل الأحمر مفيد بشكل خاص لصحة المناعة كجزء من نظام غذائي صحي للحجر الصحي بسبب محتواها من فيتامينات A وC.

أكلات مهمة لتقوية المناعة، فيتو

الزبادي مصدر كبير للبروتين، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد، "الأنسجة السليمة هي أول حاجز ضد العدوى".

الشاي الأخضر غني جدا بمضادات الأكسدة والبوليفينول، ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا، ما يسمح للخلايا الأكثر صحة بشكل عام للجسم بالحصول على استجابة مناعية أفضل.

الزنجبيل له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، فإن الزنجبيل يدعم جهاز المناعة وقد يكون فعالا في الوقاية من السرطان.

الثوم، يساعد الأليسين ومضادات الأكسدة الموجودة داخل الثوم على محاربة العدوى ودعم جهاز المناعة، كما يعزز جهاز المناعة لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

الكركم، إن الفوائد المناعية للكركم مرتبطة بالكركمين، وهو المكون الذي يمنحه لونه الأصفر الغامق.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى السمنة والتأثير على الصحة بشكل سلبي في المستقبل.

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