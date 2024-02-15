الجمعة 16 فبراير 2024
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صحة ومرأة

فوائد الجنسنج، تحسين الوظائف العقلية وتعزيز المناعة

فوائد الجنسنج، فيتو
فوائد الجنسنج، فيتو

فوائد الجنسنج، للجسم عديدة، وهو من الأعشاب التي ينصح باستخدامها خبراء التغذية، وخبراء الطب البديل، نظرا لما يحتوي عليه الجنسنج من مضادات أكسدة قوية، وكذلك العديد من الفيتامينات والمعادن.

فوائد الجنسنج

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الجنسنج للجسم عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

زيادة الطاقة:

 يساعد الجنسنج على زيادة الطاقة الجسدية والعقلية، ويحسن من الأداء الرياضي ويقلل من التعب والإرهاق.

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تحسين الوظائف العقلية:

 يحسن الجنسنج من الذاكرة والتركيز والتعلم، ويقلل من التوتر والقلق.

تعزيز جهاز المناعة:

 يساعد الجنسنج على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

مضاد للأكسدة:

 يحارب الجنسنج الجذور الحرة ويقلل من علامات الشيخوخة.

مضاد للالتهابات: يقلل الجنسنج من الالتهابات في الجسم.

زيادة الشهوة الجنسية:

 يساعد الجنسنج على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

علاج ضعف الانتصاب: 

يساعد الجنسنج على علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال.

زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية:

 يحسن الجنسنج من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يساعد على تحسين الأداء الجنسي.

تحسين صحة القلب: 

يقلل الجنسنج من ضغط الدم والكوليسترول، ويحسن من صحة القلب بشكل عام.

تحسين صحة مرضى السكري:

 يساعد الجنسنج على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تحسين صحة البشرة:

 يحارب الجنسنج علامات الشيخوخة ويُقلّل من التجاعيد.

تحسين صحة الشعر:

 يساعد الجنسنج على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

أنواع الجنسنج:

الجنسنج الأمريكي: يستخدم بشكل شائع لتحسين الوظائف العقلية وتعزيز جهاز المناعة.

الجنسنج الآسيوي: يستخدم بشكل شائع لتحسين الأداء الجنسي وعلاج ضعف الانتصاب.

الجنسنج السيبيري: يستخدم بشكل شائع لتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

جرعة الجنسنج:

تعتمد جرعة الجنسنج على نوع الجنسنج وشكله وسبب استخدامه. بشكل عام، ينصح بتناول 1-2 جرام من الجنسنج يوميًا.

الجنسنج وفوائده للصحة

فوائد الجنسنج للبشرة

يعد الجنسنج من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا لصحة البشرة، وهو ما تستعرضه الدكتورة لورا، في السطور التالية:

 محاربة علامات الشيخوخة:

يحفز الجنسنج إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مسؤول عن مرونة البشرة ونضارتها.

 يقلل الجنسنج من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يساعد الجنسنج على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

محاربة الالتهابات:

يقلل الجنسنج من احمرار وتهيج البشرة.

يساعد الجنسنج في علاج حب الشباب والأكزيما.

يهدئ الجنسنج البشرة الحساسة.

ترطيب البشرة:

يحافظ الجنسنج على رطوبة البشرة ويمنع جفافها.

يساعد الجنسنج على علاج البشرة الجافة والقشرية.

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس:

يحارب الجنسنج الجذور الحرة التي تسبب تلف خلايا البشرة.

يقلل الجنسنج من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تحسين الدورة الدموية في البشرة:

يعزز الجنسنج تدفق الدم إلى البشرة، مما يضفي عليها مظهرًا صحيًا ونضِرًا.

يساعد الجنسنج على التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

طرق استخدام الجنسنج للبشرة:

كريمات الجنسنج:  تباع العديد من كريمات الجنسنج في الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل.

ماسكات الجنسنج: يمكنك صنع ماسكات الجنسنج في المنزل باستخدام مسحوق الجنسنج والعسل أو الزبادي.

شاي الجنسنج: يمكنك شرب شاي الجنسنج للحصول على فوائده للبشرة والصحة العامة.

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