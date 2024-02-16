السر في مدرب الحراس، اقتراب محمد عواد من منتخب مصر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن اقتراب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد، من الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر أكد لـ محمد عواد أنه سوف يتواجد خلال الفترة المقبلة ضمن صفوف المنتخب".

وأوضح: "سعفان الصغير تواصل مع محمد عواد حارس الزمالك وأكد له أنه سوف يكون ضمن صفوف منتخب مصر خلال معسكر مارس المقبل حال حافظ على وجوده داخل فريقه بشكل أساسي".

Advertisements

وأضاف إبراهيم سعيد: "أرى أن الوعود خلال الفترة الحالية غير منطقية، هل في حال عدم ظهوره بأداء مميز خلال الفترة المقبلة ستقوم بضمه أيضًا؟".

وأتم: "يجب على الجهاز الفني لمنتخب مصر التأني في الاختيارات خلال الفترة القادمة، وعدم إعطاء الوعود إلا بعد النظر في مستوى جميع اللاعبين والاستقرار على الأحق بالمشاركة".

حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي:

طارق سليمان: مدربًا عامًّا

محمد عبد الواحد: مدربًا

سعفان الصغير: مدرب حراس

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مديرًا إداريًّا

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن ضمانة استمراره في منتخب مصر مرتبطة فقط بتحقيق النجاح.

وتابع حسام حسن خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن: "أنا جاي أخدم منتخب مصر، ومسألة استمراري أو رحيلي هي بيد المولى عز وجل".