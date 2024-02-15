رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو تجاوز الـ 105 جنيهات

أسعار الدواجن، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: إن كيلو الدواجن يصل للمستهلك بسعر يتخطى الـ105 جنيهات.

زيادة الطلب على الدواجن

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم":"نتوقع زيادة الطلب على الدواجن بحلول شهر رمضان بنسبة 15%".

أسعار الدواجن

ولفت إلى أنه لا يمكن التوقع بأسعار الدواجن وبيض المائدة في شهر رمضان، والأمر يعتمد على مدى توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وغير مرتفعة.

متى تنخفض أسعار الدواجن؟

وأكد أن أسعار الدواجن ستنخفض في حال توافر الدولار بالبنوك، الأمر الذي يلبي توفير الأعلاف والذرة وفول الصويا.

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تباين أسعار أجنحة الفراخ في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وتراوح سعر كيلو أجنحة دواجن في عدد من المحال التجارية من 79.95 جنيه إلى 84.95 جنيه.

وفي بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية، بلغ سعر أجنحة دجاج نحو 46.48 جنيه لوزن النصف كيلو.

فيما عرضت بعض المحال التجارية سعر كيلو أجنحة فراخ يتراوح من 110.95 جنيه إلى 116.95 جنيه.

أسعار أجنحة الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار رؤوس وأرجل وهياكل الدواجن في الأسواق

تراوح سعر كيلو رؤوس دجاج من 20 إلى 35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أرجل دجاج من 20 إلى 35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو هياكل دواجن من 20 إلى 55 جنيهًا.

بيع رؤوس الفراخ وأرجلها لم يكن منتشرًا لرخص أسعار الهياكل والأجنحة

وقال صاحب محل بيع فراخ «فرارجي» لـ «فيتو» خلال الجولة إن بيع رؤوس الدواجن لم يكن منتشرًا من قبل، لأن هياكل وأجنحة الفراخ كانت رخيصة الثمن، وعليه لم يكن هناك إقبال على شراء رؤوس الفراخ.

أسعار أجنحة الدواجن في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار هياكل وأجنحة الدواجن السبب في زيادة الطلب على شراء الأرجل والرؤوس

وأشار إلى أن مع ارتفاع أسعار هياكل وأجنحة الدواجن بدأ الطلب على شراء الأرجل والرؤوس، إذ أن أرجل ورؤس الفراخ يشتريها المواطنين المربين للحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب مع ارتفاع أسعار طعامهم الخاص، إضافة إلى ذلك هناك مواطنين يشترون أجنحة وهياكل ورؤوس وأرجل الفراخ لإطعام كلاب الشوارع.