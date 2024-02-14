ارتفاع أسعار أجنحة الدواجن لـ 116 جنيهًا وجدل بشأن بيع رؤوس الفراخ
أسعار أجنحة الدواجن وبيع رؤوس الفراخ في الأسواق، أثار تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لصورة رؤوس دجاج مغلفة مكتوب عليها «رؤوس فراخ بمنقارها عرض لفترة محدودة بسعر 20 جنيهًا لكيلو» الجدل مع ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ليعلق البعض على الصورة المتداولة «حتى رؤوس الفراخ اللي كان الفرارجية بيسبوها للقطط بقى ليها سعر».
جولة فيتو ترصد عدم توافر رؤوس الفراخ في المحال التجارية الكبرى لكنها متوفرة عند الفرارجية
وخلال جولة ميدانية قامت بها «فيتو» شملت محلات بيع الفراخ والسلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، لرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها، لاحظت فيتو عدم وجود رؤوس دواجن مغلفة في المحال التجارية الكبرى لكنها موجودة في بعض محال بيع الفراخ.
تباين أسعار أجنحة الفراخ في السلاسل الغذائية والمحال التجارية
وتراوح سعر كيلو أجنحة دواجن في عدد من المحال التجارية من 79.95 جنيه إلى 84.95 جنيه.
وفي بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية، بلغ سعر أجنحة دجاج نحو 46.48 جنيه لوزن النصف كيلو.
فيما عرضت بعض المحال التجارية سعر كيلو أجنحة فراخ يتراوح من 110.95 جنيه إلى 116.95 جنيه.
أسعار رؤوس وأرجل وهياكل الدواجن في الأسواق
تراوح سعر كيلو رؤوس دجاج من 20 إلى 35 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو أرجل دجاج من 20 إلى 35 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو هياكل دواجن من 20 إلى 55 جنيهًا.
بيع رؤوس الفراخ وأرجلها لم يكن منتشرًا لرخص أسعار الهياكل والأجنحة
وقال صاحب محل بيع فراخ «فرارجي» لـ «فيتو» خلال الجولة إن بيع رؤوس الدواجن لم يكن منتشرًا من قبل، لأن هياكل وأجنحة الفراخ كانت رخيصة الثمن، وعليه لم يكن هناك إقبال على شراء رؤوس الفراخ.
ارتفاع أسعار هياكل وأجنحة الدواجن السبب في زيادة الطلب على شراء الأرجل والرؤوس
وأشار إلى أن مع ارتفاع أسعار هياكل وأجنحة الدواجن بدأ الطلب على شراء الأرجل والرؤوس، إذ أن أرجل ورؤس الفراخ يشتريها المواطنين المربين للحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب مع ارتفاع أسعار طعامهم الخاص، إضافة إلى ذلك هناك مواطنين يشترون أجنحة وهياكل ورؤوس وأرجل الفراخ لإطعام كلاب الشوارع.
المواطنين يشترون هياكل الدواجن وأجنحتها لإعداد أكلات شهيرة ومفضلة لأفراد العائلة
وأضاف أن المواطنين يشترون هياكل الدواجن وأجنحتها إما لعمل أكلات شهيرة ومفضلة لأفراد العائلة وخاصة الأطفال مثل ستربس الأجنحة أو لعمل أجنحة مقرمشة باستخدام التوابل.
أصبح كل جزء في الفرخة يباع مع زيادة الطلبات متأثرة بارتفاع اسعار الدواجن ومشتقاتها
وأشار إلى أنه طالما أن السلعة عليها طلب أصبح هناك ضرورة لتوفيرها، وعندما زاد الطلب والسؤال عن أرجل ورؤوس الدواجن وفرتها محال بيع الفراخ، فأصبح كل جزء في الفرخة يباع مع ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها الأخرى.
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