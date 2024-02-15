الدوري السعودي، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي 2023/2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية في الدوري السعودي:

أبها × التعاون - 4 عصرًا

الخليج × الاتفاق - 7 مساءً

حسام حسن يرد على موقفه من التدريب في الدوري السعودي

وتحدث حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن شعوره بعد تدريب المنتخب الوطني وموقفه في حال تلقيه عرضا للعمل في الدوري السعودي.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة SSC Sports: "الحمد لله على تولي تدريب منتخب مصر، أدعو الله بالتوفيق".

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الاختيار بين النصر والهلال صعب

ورد حسام حسن على سؤال المذيع حال تلقيه عرض للعمل في الدوري السعودي من أندية الهلال والنصر من سيختار؟.. قال العميد: "الهلال والنصر متنافسان قويان على دوري روشن ودوري أبطال آسيا، فريقان منظمان ويمتلكان نجوما كبارا".

وتابع حسام حسن: "الاختيار بينهما صعب، الفريقان يضمان محترفين على أعلى مستوى، لكن الهلال بدأ بشكل جيد ولاعبون ملتزمون وينفذون عمل المدير الفني".

واختتم تصريحاته "لكن رونالدو على الجانب الآخر في النصر، ولذلك صعب الاختيار وشرف لنا أن ندرب مثل هؤلاء النجوم".

التشكيل النهائي لجهاز منتخب مصر

واستقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي:

طارق سليمان: مدربًا عامًّا

محمد عبد الواحد: مدربًا

سعفان الصغير: مدرب حراس.

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مديرًا إداريًّا

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، عن قيمة الرواتب التي سيحصل عليها أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقياد حسام حسن، والتي جاءت على النحو التالي:

رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

حسام حسن المدير الفني: مليون جنيه شهريًّا

إبراهيم حسن مدير المنتخب: 750 ألف جنيه شهريًّا.

طارق سليمان المدرب العام: 200 ألف جنيه شهريًّا

سعفان الصغير مدرب الحراس: 100 ألف جنيه شهريًّا

وليد بدر المدير الإداري: 70 ألف جنيه شهريًّا

على أن تكون المرتبات السابقة غير شاملة الضرائب، وأن اتحاد الكرة هو من يتكفل بدفع الضرائب.