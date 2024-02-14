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رياضة

هل يحضر حازم إمام ومحمد بركات مؤتمر تقديم التوأم غدا؟ مصدر بالجبلاية يرد

حازم امام،فيتو
حازم امام،فيتو

منتخب مصر، يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا للحديث عن توليه قيادة الفراعنة وتعريف خطته القادمة.

وشهدت جلسة توقيع العقود للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب والجهاز المعاون طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى، غياب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب.

ويتساءل البعض هل يحضر حازم إمام مؤتمر حسام وإبراهيم حسن غدا؟ 

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه من الصعب حضور حازم إمام المؤتمر غدا  ليس اعتراضا على تولي حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، ولكن لإصابة حازم إمام بكورونا وهو ما منعه من الظهور طوال الفترة الماضية.

كما سيغيب محمد بركات عضو المجلس، لارتباطه بظروف خاصة تمنعه من الحضور.

وقام جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالتوقيع على العقود مع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني ممثلا عن اتحاد الكرة، في وجود عدد من أعضاء المجلس أبرزهم خالد الدرندلي واللواء حلمي مشهور وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي.

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حسام وابراهيم حسن يوقعان عقود تدريب منتخب مصر، فيتو

غياب حازم إمام عن جلسة توقيع حسام حسن

وغاب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم تماما عن المشهد، ولم يظهر خلال جلسة توقيع العقود مع حسام حسن ومعاونيه، على الرغم من أنه يعد حتى الآن المشرف العام على المنتخب الأول، في ظل تأكيد أكثر من عضو من أعضاء المجلس في تصريحات إعلامية الايام الماضية، أن مجلس الجبلاية لم يتطرق مطلقا إلى إبعاد حازم إمام عن مهمة الإشراف على منتخب مصر بعد إخفاق الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

لغز إختفاء حازم إمام عن المشهد

ومنذ أن تم الإعلان عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، لم يظهر حسام حسن عن المشهد تماما، ولم يظهر في أي جلسة من جلسات مسئولي اتحاد الكرة مع المدير الفني للفراعنة أو الجلسات التي تمت مع مدير المنتخب الجديد إبراهيم حسن.

حازم إمام خارج المشهد، فيتو

حازم يتخلى عن الإشراف على منتخب مصر

وأضاف المصدر، أن حازم إمام أبلغ المجلس أنه لا يرغب في الإستمرار في مهمته كمشرف عام على منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ولن يكون له أي دور في أي شيء يخص المنتخب الأول، حتى تنتهي فترة ولاية المجلس الحالي في نهاية شهر يوليو المقبل، خاصة بعد الهجوم الذي طاله بعد فشل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

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