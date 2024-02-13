عوامل رجحت كفة محمد عبد الواحد في الانضمام إلى جهاز منتخب مصر

منتخب مصر، أعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم.

وضم تشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن وجهين جديدين هما محمد عبد الواحد نجم الزمالك ووادي دجلة السابق في منصب المدرب المساعد، ومانويل باريو نوفو “مخطط أحمال”.

ويبدو انضمام محمد عبد الواحد إحدى المفاجآت في تشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر، خاصة أن اسمه لم يكن مطروحا في الأيام الماضية، بينما كانت الأسماء التي يتم ترديدها هي أحمد الكاس وسيد معوض ومحمد شوقي.

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عوامل رجحت كفة محمد عبد الواحد

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك عدة عوامل رجحت كفة محمد عبد الواحد في الانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني أبرزها، أن محمد عبد الواحد لاعب دولي لعب للمنتخبات الوطنية بكل مراحلها السنية بدءا من منتخب الناشئين ثم منتخب الشباب ثم المنتخب الأولمبي وأخيرا المنتخب الوطني.

كم أن محمد عبد الواحد عمل مدربا مساعدا مع العديد من المدربين الأجانب، وإكتسب منهم خبرات كبيرة سواء في وادي دجلة أو نادي الزمالك أبرزهم الفرنسي كارتيرون واليوناني تاكيس جونياس

كما أم محمد عبد الواحد يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز، مما يسهل مهمة الجهاز الفني في التعامل عند السفر والمشاركة في أى بطولات في الدول الأجنبية.

وأخيرا، فإن محمد عبد الواحد بعيدا عن الأستوديهات التحليلية ولا يظهر بها إلا قليلا، وأنه يسخر أغلب وقته للدراسات التدريبية والحصول على أعلى الرخص التدريبية، ويضع كل تركيزه في تطوير نفسه كمدرب واعد

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر

تشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن، فيتو

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، عن قيمة الرواتب التي سيحصل عليها أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، والتي جاءت على النحو التالي:

رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

حسام حسن المدير الفني: مليون جنيه شهريًا

إبراهيم حسن مدير المنتخب: 750 ألف جنيه شهريًا.

طارق سليمان المدرب العام: 200 ألف جنيه شهريًا

سعفان الصغير مدرب الحراس: 100 ألف جنيه شهريًا

وليد بدر المدير الإداري: 70 ألف جنيه شهريًا

على أن تكون المرتبات السابقة غير شاملة الضرائب، وأن اتحاد الكرة هو من يتكفل بدفع الضرائب

التوأم يوقعان عقود تدريب منتخب مصر

وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وينتظر حسام حسن مهمة شاقة مع منتخب مصر الوطني خلال العام الحالي 2024.

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.