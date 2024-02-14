فوائد حمض الأسكوربيك للبشرة، لتفتيحها ومحفز للكولاجين

فوائد حمض الاسكوربيك، وهو المعروف أيضًا باسم فيتامين ج، وفيتامين سي، هو مركب ضروري للصحة البشرية، كما أنه مضاد للأكسدة، يساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، وهو ضروري أيضًا لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم للجلد والعظام والأوعية الدموية.

وأوضحت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية أن حمض الاسكوربيك يوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الحمضيات والكيوي والفلفل. كما أنه متاح كمكمل غذائي.



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الفوائد الصحية لحمض الأسكوربيك

وأضافت الدكتورة تيفني، أن حمض الأسكوربيك ضروري للعديد من الوظائف الجسدية، بما في ذلك ما يلي:

تقوية جهاز المناعة

يساعد فيتامين ج على تقوية جهاز المناعة عن طريق محاربة العدوى.

التئام الجروح

فيتامين ج ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد على التئام الجروح.

صحة الجلد

يساعد فيتامين ج على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والملوثات الأخرى.

صحة القلب

يمكن أن يساعد فيتامين ج في خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من السرطان

أظهرت بعض الدراسات أن فيتامين ج قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

مصادر حمض الأسكوربيك

أفضل مصدر لحمض الأسكوربيك هو الطعام، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ج ما يلي:

الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون

الكيوي

الفلفل

البروكلي

الفراولة

الطماطم

فوائد حمض الاسكوربيك للبشرة

حمض الأسكوربيك للبشرة فوائده للبشرة عديدة، وهو ما أوضحته الدكتورة تيفني في السطور التالية:

مضاد للأكسدة: يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، مما يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

لتفتيح البشرة: يساعد في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

محفز لإنتاج الكولاجين: يساعد على تحسين مرونة البشرة وإشراقها.

مضاد للالتهابات: يساعد في علاج حب الشباب والتهابات البشرة.

مقشر طبيعي: يزيل خلايا الجلد الميتة وينعم البشرة.

طريقة استخدام حمض الأسكوربيك للبشرة

اختيار تركيز مناسب: يُنصح باستخدام تركيز منخفض من حمض الأسكوربيك (10% أو أقل) للبشرة الحساسة، بينما يمكن استخدام تركيز أعلى (15% أو أكثر) للبشرة العادية.

اختيار نوع مناسب: يوجد حمض الأسكوربيك في العديد من منتجات العناية بالبشرة، مثل السيرومات، والكريمات، والتونر.

استخدامه على البشرة: يستخدم حمض الاسكوربيك على البشرة المنظفة مرتين يوميًا، في الصباح والمساء.

استخدام واقي الشمس: ينصح باستخدام واقي الشمس مع حمض الأسكوربيك، حيث أنّه قد يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.

تقشير البشرة

نصائح لاستخدام حمض الأسكوربيك

قد يسبب حمض الأسكوربيك بعض التهيج للبشرة، خاصة للبشرة الحساسة.

يجب اختبار المنتج على منطقة صغيرة من البشرة قبل استخدامه على كامل الوجه.

يجب حفظ منتجات حمض الأسكوربيك في مكان بارد ومظلم.

ابدأي بتركيز منخفض من حمض الأسكوربيك وقومي بزيادة التركيز تدريجيًا.

استخدمي حمض الأسكوربيك في الليل، حيث أنه قد يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.

رطبي بشرتك بشكل جيد بعد استخدام حمض الأسكوربيك.

استخدمي واقي الشمس كل يوم، خاصة عند استخدام حمض الأسكوربيك.