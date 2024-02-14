الأربعاء 14 فبراير 2024
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حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

القبض على 4 أشخاص
القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.

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وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وكشفت التحقيقات عن إرتكاب  غسل الأموال،عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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