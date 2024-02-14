الأربعاء 14 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

خريطة مواقع الترجمة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.. أنواع الوثائق المتاحة.. الداخلية تتيح 25 لغة أجنبية والتوصيل للمنزل

الأحوال المدنية 2024،فيتو
الأحوال المدنية 2024،فيتو

تطورات كبيرة شهدتها وزارة الداخلية، وخاصة في قطاع الأحوال المدنية، التى كان من أبرزها خدمة ترجمة الوثائق التى كانت مشكلة تواجه المواطنين فى البحث عن مراكز ترجمة معتمدة لراغبى السفر للخارج.

وبدورها قدمت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية خدمة متميزة فى استخراج الشهادات المترجمة إلى عدة لغات، بالإضافة إلى تيسير طلب الخدمة وخريطة للانتشار على مستوى الجمهورية.

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خدمة الترجمة واستخراج وثائق الأحوال المدنية باللغات الأجنبية

 

تم افتتاح المركز النموذجي للترجمة الفورية بمقر ديوان القطاع بالعباسية لترجمة وثائق الأحوال المدنية من اللغة العربية إلى اللغات المختلفة وتزويده بأحدث الأجهزة، والإمكانيات التي توفر راحة المترددين عليه وبأحدث التقنيات التكنولوجية التي تواكب التحول الرقمي.

أنواع الوثائق المتاحة للترجمة   

وتم استحداث مصدر خام خاص بترجمة وثائق القطاع من خلال مركز ترجمة القطاع النموذجي بإدارة الجوازات والتي تضمن جودة وسرعة حصول المواطن على المصدر المطلوب ترجمته بصورة فورية دون عناء وازدحام، وذلك من خلال توفير بعض الخدمات منها: 

 توفير خدمة الترجمة بمقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الترجمة: شهادات التحركات والميلاد والزواج الأجنبية وجوازات السفر المصرية والأجنبية وخطابات الجنسية.... وغيرها.

توفير ختم التوثيق فى قسم الترجمة في حالة احتياج المواطن لختم تصديق الخارجية على الشهادات المترجمة من اللغة العربية إلى اللغات المختلفة.

تفعيل خدمة ترجمة مصدرات القطاع على موقع قطاع الأحوال المدنية على شبكة الإنترنت.
 

أرقام طلب خدمة الوثائق المترجمة 

 

استحداث إمكانية طلب خدمات الترجمة الفورية المصدرات الأحوال المدنية عن طريق الاتصال بخدمة (Call Center) من الساعة ٨ ص إلى 9 م على الرقم المختصر ( ١٥٣٤٠)، بالإضافة إلى رقم (١٥٣٤١) المخصص لذوي الهمم والحالات الإنسانية والمرضية وإيفاد مندوب لتوصيل المصدر المترجم لطالب الخدمة بمحل تواجده باليوم ذاته.
 

عدد اللغات المتاحة للترجمة بقطاع الأحوال المدنية 

 

 تطوير الخدمة بزيادة عدد لغات الترجمة لتصبح (٢٥) لغة تشمل ترجمة وثائق الأحوال المدنية (ميلاد، وفاة، زواج طلاق، قيد فردى وقيد عائلى (...) باللغات الآتية: (إنجليزي فرنسي ألمانى إيطالي أسباني، روسي، أوكراني، صيني، ياباني، برتغالي، تركي، تشيكي هولندي، يوناني، مجرى بولندی، کوری سويدي دنماركي روماني، صربي، ماليزي، إندونيسي، نرويجي - تايلاندي). 

 

وترجمة مصدرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من جوازات السفر - خطابات الجنسية - عقود العمل ومفردات المرتب - شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق)، وكذا ترجمة مصدرات تصاريح العمل يوميًا على مدار الأسبوع دون عطلات من الساعة 8 ص وحتى الساعة 9 م.


خريطة مواقع الترجمة التابعة لقطاع الأحوال المدنية

 

وحرص قطاع الأحوال المدنية على تشغيل العديد من المواقع الخارجية لترجمة مصدرات القطاع إلى  25 لغة على مستوى الجمهورية:


 مواقع الترجمة بالقاهرة وعددها (۲۱): كائنة (مول سيتى ستارز مطار القاهرة، مكسيم مول مسجد الشرطة القاهرة الجديدة، مجمع خدمات الشرطة، منفذ الحمد النموذجي، مول الرحاب مول الماظه جنينة مول مول كارفور المعادى سجل الجوازات موقع الترجمة بالقطاع موقع مدينتى جهاز القاهرة الجديدة، سجل القاهرة الجديدة، م خدمات الأمن الحربى، م قادرون أميرية موقع البروج موقع العاصمة الإدارية مول داون تاون موقع وزارة الخارجية). 


مواقع الترجمة بالجيزة: (۱۰): كائنة (منفذ نموذجي الهرم، إدارة الجيزة مول دولفين داندى مول، مول العرب مول مصر، سوديك مول مول الحصرى، فيستيفال أكتوبر، م قادرون الشيخ زايد.

مواقع الترجمة بالإسكندرية عددها (۳)، مقرها (إدارة الإسكندرية، مول كارفور الإسكندرية،
موقع سموحة النموذجي). موقع الترجمة بالإسماعيلية بمركز معلومات الإسماعيلية.
موقع الترجمة بالبحر الأحمر مواليد خارج البحر الأحمر.
موقع الترجمة ببورسعيد إدارة بورسعيد، معلومات بورسعيد.
موقع الترجمة بالمنوفية إدارة المنوفية.
موقع الترجمة بأسوان مجمع خدمات أسوان.
موقع الترجمة بجنوب سيناء سجل شرم الشيخ.
 مواقع الترجمة بالغربية وعددها (۳) مقرها ( مول طنطا، مول
العروبة بطنطا، إدارة الأحوال المدنية بطنطا).
موقع الترجمة بأسيوط إدارة أسيوط.
موقع الترجمة بكفر الشيخ مواليد الخارج بكفر الشيخ.
موقع الترجمة بقنا إدارة قنا.
موقع الترجمة بالدقهلية مركز معلومات الدقهلية.
موقع الترجمة بالشرقية المركز النموذجي بالشرقية، مول جده + سجل ثالث العاشر.
موقع الترجمة بالقليوبية ومقره إدارة بنها.
موقع الترجمة بالمنيا ومقره مركز معلومات المنيا.
موقع الترجمة بمطروح ومقره (سيدى عبد الرحمن).
موقع الترجمة بالفيوم مركز معلومات الفيوم.
مواقع الترجمة ببنى سويف مركز معلومات بنى سويف.
مواقع الترجمة بسوهاج مواليد الخارج سوهاج.
مواقع الترجمة بالوادى الجديد إدارة الوادى الجديد.
مواقع الترجمة بدمياط معلومات دمياط.

 

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