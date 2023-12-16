كريم البنجر لنفخ وتوريد الخدود، اصنعيها بنفسك

نفخ الخدود من عمليات التجميل التي تسعى لها العديد من الفتيات في وقتنا الحالي للحصول على كل جذاب ومميز.

ونفخ الخدود من الأمور التي انتشرت في وقتنا الحالي وتقبل عليها الفتيات كثيرًا، ومع غلاء الأسعار بدأت الفتيات تبحث عن البدائل الطبيعية.

كريم البنجر لنفخ وتوريد الخدود

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم البنجر لنفخ الخدود.

المكونات:

ثمرة بنجر مسلوقة

كريم مناسب لنوع البشرة

الطريقة:

نسلق البنجر جيدًا ونبشره، ثم نصفيه ونأخذ العصير الناتج.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الكريم ونضيف له عصير البنجر المصفى.

نقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة للحفاظ عليها.

نستخدم الكريم يوميا على البشرة خاصة في المساء.

هذا القناع يشد البشرة ويعزز من نضارتها ويجعلها مشرقة ويزيد من جمالها ويعزز نضارتها كما يعمل على نفخ الخدود، لذا يجب المواظبة على هذه القناع.

كريم البنجر لنفخ وتوريد الخدود، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.