فوائد الحرنكش، يقوى العظام والمفاصل والنظر ويحارب السرطان

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الموسمية التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وينتشر في الأسواق فى موسمه.

وفوائد الحرنكش، عديدة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح بها الخبراء كثيرا ولكن بشروط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحرنكش من الفاكهة الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية ويزرع فى حوض نهر النيل، وينتشر فى مواسم محددة على مدار العام.

القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش

وأضافت منى، أن الحرنكش يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين أ والكربوهيدرات والألياف وفيتامين ب وهى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

Advertisements

محاذير تناول الحرنكش

وتابعت، أنه ممنوع الاكثار من تناول الحرنكش لأنه يسبب مضاعفات خطرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، كما أنه يمكن أن يسبب الحساسية، كما يمنع تناول الحرنكش الأخضر أو غير الناضج، لأنه يحتوي على مركب السولانين وهي مادة سامة تسبب النزلات المعوية، لذا عند تناوله يجب التأكد من أنه كامل النضج ولونه أصفر تماما.

فوائد الحرنكش، فيتو

فوائد الحرنكش

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن من فوائد الحرنكش:-

يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.

تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.

يعزز حاسة البصر ويقوى النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.

يقوي المناعة.

يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.

يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.

يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.

يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.

يعزز من صحة الجهاز العصبي.

يحمي من تليف الكبد والكلى.

يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.

يقوي العظام والأسنان والمفاصل.

يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.

يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.

يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.