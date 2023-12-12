الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، كيلو الحرنكش بـ 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وسجل سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، كيموكوات من 15 إلى 20 جنيهًا، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 9 جنيهات، يوسفي من 4.5 إلى 14 جنيهًا، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 12 إلى 16 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 15 إلى 21 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح  سعر مانجو كيت من 25 إلى 31 جنيهًا، سعر تين برشومي من 8 إلى 9 جنيهات، سعر رمان من 12 إلى 24 جنيهًا،  سعر فراولة من 18 إلى 22 جنيهًا، سعر كاكا من 13 إلى 23 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 10 جنيهات، الجوافة من 6 إلى 12 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الثلاثاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر حرنكش من 23 إلى 25 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا،  سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا،  قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا.

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