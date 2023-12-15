أسعار الفاكهة اليوم، 14 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اليوسفي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر يوسفي من 6 إلى 14 جنيهًا، برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6 جنيهات، كيموكوات من 15 إلى 20 جنيهًا، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 12 إلى 16 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، بلغ سعر بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 12 إلى 18 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر كاكا من 13 إلى 23 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 24 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من 7 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 12 إلى 27 جنيهًا، سعر فراولة من 18 إلى 22 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 12 جنيهًا، الجوافة من 6 إلى 14 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الجمعة، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 25 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي 21 جنيهًا، باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر موز مغربي من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.