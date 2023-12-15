قناة الجزيرة تعلن استشهاد مصورها في غزة سامر أبو دقة، والصحفيين المصريين تطالب بتحقيق دولي

أعلنت قناة الجزيرة ، اليوم الجمعة، استشهاد مصورها سامر أبو دقة، مشيرة إلى أن جثمانه وصل إلى "مجمع ناصر" الطبي في خان يونس.



إصابة صحفيين الجزيرة في قطاع غزة

وأكدت القناة أن الصحفيين سامر أبو دقة ووائل الدحدوح، أصيبا برصاص قوات الاحتلال، أثناء قيامهما بواجبهما وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.



وأوضحت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة أن وائل وسامر أصيبا أثناء عملهما بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وفي هذا الصدد، طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وناقلي الحقيقة في غزة وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة الجنائية الدولية بعد ارتقاء ما يقرب من 90 صحفيا فلسطينيا في أكبر جريمة حرب بحق الصحفيين في التاريخ الحديث.

كواليس استشهاد سامر أبو دقة مصور الجزيرة

كان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة استشهد قبل قليل بعد أكثر من 5 ساعات ونصف من إصابته مع زميله وائل الدحدوح.

وأكد نقيب الصحفيين أن الزميل سامر أبو دقة منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه بمكان إصابته وترك لينزف بمحيط مدرسة فرحانة بخانيونس جنوبي قطاع غزة، في جريمة حرب مكتملة الأركان.

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وأضاف البلشي: لازال الصحفيون الفلسطينيون يضربون المثل في البطولة ويعيدون الاعتبار لمهنة الصحافة، ويقدمون للعالم نموذجا في كيف تكون صحفيا مهنيا وناقلا للحقيقة وكيف ترسي بمهنيتك قواعد راسخة للدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية



واختتم نقيب الصحفيين:المجد للمقاومة ولناقلي الحقيقة وعاشت فلسطين حرة.

كان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أكد أن موقف النقابة في استمرار دعم القضية الفلسطينية واضح ولن يتغير، مشيرًا إلى أن مصر، ونقابة الصحفيين سيظلون ضد الحرب الشرسة، التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وأن الشعب المصري رغم ما يقدمه من دعم للأشقاء إلا أنه يشعر بالتقصير في دعمهم.

جرائم الاحتلال في غزة

وأضاف خالد البلشي، خلال زيارة وفد نقابة الصحفيين إلى السفارة الفلسطينية في القاهرة، أننا الآن أمام أرقام ضخمة وجرائم ارتكبها الاحتلال في غزة تقرب من 20 ألف شهيد، و43 ألف جريح، لافتا إلى أن حجم الدمار الذي حدث في فلسطين هو الأبشع على مر التاريخ ويعادل أربعة أضعاف القنبلة التي ألقيت على مدينة هيروشيما في اليابان.

وأكد "البلشي"، أن الشعب المصري والصحفيين المصريين حريصون على إرسال رسائل التضامن بشكل دائم وتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين حتى تنتهي الحرب وتقام دولة فلسطين على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أن المصريين لديهم استعداد كامل لحمل السلاح للدفاع عن عزة التي تحولت إلى مأساة كبيرة وسط صمت دولي مرعب.

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه لأول مرة في التاريخ نرى من تواطئ على استمرار الحرب رغم كل هذا الدمار الذي أحدثه الاحتلال في غزة، متسائلا، ماذا ينتظر العالم ليتحرك بعد كل هذا الدمار وحرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد شعب كامل.

وأكد خالد البلشي، أن قضية فلسطين هي القضية الأولى لمصر ونقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني الآن يكشف عن أنيابه بكامل شراسته ليستكمل حربه البشعة في إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.