شاهد لحظة استهداف حماس لدبابات جيش الاحتلال في غزة

نشرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، مشاهد مصورة لعمليات استهداف دبابات وآليات إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة باستخدام قذائف الياسين والعبوات الناسفة من المسافة صفر.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء اليوم الجمعة، إن الحركة استهدفت 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى اعتقاد متزايد لدى هؤلاء بأن إسرائيل تستخدم المرتزقة في الحرب.

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وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي مؤرخ بـ 15 ديسمبر الجاري، اليوم الجمعة: إن الإدارة الأمريكية تسير الجسور الجوية لدعم إسرائيل، وكأنها تقاتل دولة عظمى، ومع ذلك تخوض الحركة معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ.

مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة َفي محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة#خبرني #غزة pic.twitter.com/SjutIfHwi1 — خبرني Khaberni (@khaberni) December 15, 2023

وأضاف: إن العدو يصب نار حقده وغطرسته على المدنيين الآمنين من أطفال ونساء وشيوخ ويتفنن في التدمير ومحاولات التهجير في جرائم حرب جلية لا تحتاج إلى تحقيق أو تدقيق.



وتابعت أن القسام تمكنت خلال الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية في جباليا والشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والمنطقة الوسطى وخان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت القسام أيضا عددا كبيرا من الكمائن المحكمة ضد قوات راجلة للعدو في الشجاعية والشيخ رضوان وجباليا والوسطى وخان يونس، تمثلت في استدراج قوات العدو أو الكمون لها في مبان ينتظرون دخول العدو إليها ثم تفجير عبوات مضادة للأفراد فيها ومهاجمة هذه القوات من مسافة قريبة.



وفي عدد من العمليات، تم استعمال عدد من القذائف المضادة للتحصينات، وهدمت البنيات على رأس الجنود المحتلين.



وفي جميع هذه العمليات، سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، ويرصد المقاتلون باستمرار صرخات الجنود واستغاثاتهم بعد كل عملية، وردة فعلهم الهسترية على كل شيء ودون هدف.



وأضاف: نرصد على مدار الساعة محاولات الإنقاذ عبر الآليات والمروحيات من خلال السياج الفاصل، مشيرا:" يزداد الاعتقاد لدى مقاتلي القسام بأن العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجود وكرامة وطنية".

واستكمل:" ما نراه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتفكك، وليس كتائبنا، وستكتشف إسرائيل بأن أمنية تفكك جناح حماس العسكري، عاجلا أم أجلا، سراب ووهم كبير.