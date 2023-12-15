صحيفة أمريكية تنشر صور مقابر دمرها جيش الاحتلال في غزة وتصفها بجريمة حرب (صور)

الهجوم البري على غزة، نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها اليوم الجمعة، صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر قيام جيش الاحتلال بإزالة المقابر في قطاع غزة



جيش الاحتلال يدمر القبور في غزة

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أزال 6 مقابر على الأقل خلال تقدمه في قطاع غزة.



ولم يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسئلة التايمز حول سبب هدم المقبرة، وما إذا كان قد اتخذ أي احتياطات لحماية المواقع الدينية في غزة.

و تعتبر قوانين النزاع المسلح التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة عسكرية جريمة حرب محتملة.

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جيش الاحتلال يدمر مقابر غزة

وقد وقع الكثير من الضرر هذا الشهر، مع تقدم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو ما يعتقد المسئولون الإسرائيليون أنها لا تزال معاقل لحماس في المناطق المكتظة بالسكان في مدينة غزة. ويبدو أن إسرائيل تستخدم مقبرة واحدة على الأقل كقاعدة مؤقتة للمركبات العسكرية.



ودمرت مركبات عسكرية إسرائيلية عشرات القبور في في أوائل ديسمبر، بجوار موقع إسرائيلي موجود على بعد نصف ميل إلى الشمال الغربي من المقبرة التونسية.



ويظهر مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد جنودا يشاركون على ما يبدو في قتال في المنطقة.



وفي اليوم نفسه، أظهرت صور الأقمار الصناعية في حي جباليا بمدينة غزة آثارًا جديدة ومركبات عسكرية محتملة في مقبرة الفالوجة.

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