الفرق بين الهربس الفموي والتناسلي، وكيف تنتقل العدوى بالمرض؟

الهربس البسيط هو فيروس ويوجد منه نوعان ويؤثر فيروس HSV-1 على الفم والوجه، بينما يؤثر فيروس HSV-2 على المنطقة التناسلية، وبمجرد أن يصاب الشخص بالهربس، فإنه يصبح حالة مدى الحياة، وتشمل الأعراض عادةً تقرحات تستمر لمدة تصل إلى 10 أيام.

الهربس الفموي، فيتو

ما هو الهربس البسيط؟

الهربس البسيط هو فيروس يسبب التهابات الجلد وتستمر العدوى مدى الحياة، وتسبب تقرحات وبثور مؤلمة أو مثيرة للحكة تأتي وتذهب. وفي العادة يسبب فيروس الهربس البسيط مشاكل خطيرة، ولكنه قد يكون خطيرًا عند الرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف في أجهزة المناعة، ويوجد نوعان من الهربس البسيط:

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يؤثر فيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1، المعروف باسم الهربس الفموي) على الفم أو الوجه، ويسبب القروح الباردة، وينتشر فيروس HSV-1 من خلال ملامسة اللعاب (البصق)، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

الهربس البسيط 2 (HSV-2، المعروف باسم الهربس التناسلي) هو عدوى تنتقل عن طريق العلاقات الحميمة (STI)، ويسبب تقرحات على جلد مع الاعضاء التناسلية.

في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر عدوى الهربس على أجزاء أخرى من الجسم، مثل العينين أو أجزاء أخرى من الجلد.

كيف ينتشر الهربس البسيط؟

ينتشر الهربس من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالعدوى، ويمكن العثور على الفيروس في الجلد واللعاب، وإذا كنت مصابًا بالهربس البسيط، فمن المرجح أن تنقل الفيروس إلى شخص آخر عندما يكون لديك تقرحات لكن من الممكن أن تنقل العدوى إلى شخص آخر حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض، ويطلق مقدمو الرعاية الصحية على هذا اسم "التساقط الفيروسي بدون أعراض".

يمكن للأشخاص الحصول على HSV-1 من خلال

التقبيل.

لمس جلد الشخص بالقرب من الفم.

مشاركة أدوات الطعام أو بلسم الشفاه أو شفرات الحلاقة.

أعراض الهربس البسيط

كثير من الأشخاص المصابين بالعدوى لا يعانون أبدًا من أي أعراض للهربس إذا لاحظت الأعراض، فسوف تواجهها بشكل مختلف اعتمادًا على ما إذا كنت تعاني من تفشي الهربس لأول مرة أو تفشي المرض بشكل متكرر، وعادة ما تكون الأعراض المتكررة أخف من الأعراض الأولى حيث لا تستمر الأعراض لفترة طويلة مع تفشي المرض لاحقًا، وقد يعاني بعض الأشخاص من تفشي المرض مرة واحدة أو اثنتين فقط خلال حياتهم، وقد يصاب البعض الآخر بما يصل إلى أربع أو خمس حالات تفشي في السنة.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أعراض الهربس من:

القروح الباردة حول الشفاه أو الفم أو اللسان، وقد تبدو قشرية أو تشبه البثور المملوءة بالسوائل.

تقرحات على أعضائهم التناسلية أو حول فتحة الشرج.

الوخز أو الحكة أو الحرق.

حمى، أو تضخم العقد الليمفاوية، أو آلام في العضلات.

ألم أثناء التبول.

الهربس، فيتو

كيف يتم علاج الهربس البسيط؟

يعاني بعض الأشخاص من حالات تفشي الهربس قليلة أو معدومة ويختارون عدم تلقي العلاج، ولكن العديد من الأشخاص يفضلون استخدام الأدوية التي تقلل من فترات تفشي المرض وتقلل الأعراض.

أثناء تفشي المرض، يمكنك استخدام مرهم أو كريم مضاد للفيروسات للمساعدة في تقليل الأعراض ومساعدتها على التخلص بشكل أسرع، لكنه لا ينجح إلا إذا بدأت استخدامه بعد وقت قصير من بدء تفشي المرض، يتناول العديد من الأشخاص المصابين بفيروس الهربس البسيط من النوع 2 أدوية يومية عن طريق الفم لمنع تفشي المرض.

قد يصف الطبيب دواءً موضعيًا (يُطبق على الجلد) أو دواءً عن طريق الفم.