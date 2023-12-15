تصاب به 85 % من الحوامل، علاج ومضاعفات ارتجاع المريء

مرض ارتجاع المريء هو حالة طويلة الأمد يصعد فيها حمض المعدة إلى المريء ويمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة وأعراض أخرى.

المريء هو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة وتسبب الأحماض الموجودة في المريء حرقة المعدة وأعراضًا أخرى، فضلًا عن احتمال تلف الأنسجة.

ارتجاع المريء، فيتو

علاج ارتجاع المريء

ارتجاع المريء هو مرض مزمن يتطلب إدارة طويلة الأمد وغالبًا ما يعالج الأطباء ارتجاع المريء بالأدوية ومن خلال اقتراح تغييرات في نمط الحياة، وإذا لم تتحسن الأعراض، فقد يقترح الأطباء إجراء عملية جراحية.

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تغيير نمط الحياة

تعد تعديلات نمط الحياة العنصر الأساسي في علاج ارتجاع المريء لأنها يمكن أن تساعد في تحسين الأعراض، وقد تشمل هذه التعديلات:

فقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو لديهم زيادة في الوزن مؤخرًا

النوم في وضع مائل

تعديل النظام الغذائي وتجنب المثيرات الغذائية

تجنب تناول وجبات الطعام قبل 3 ساعات على الأقل من الذهاب إلى السرير

الأدوية

الأدوية المستخدمة لعلاج ارتجاع المريء تمنع إنتاج الحمض ومن بين الخيارات المتاحة، تعتبر مثبطات مضخة البروتون الأكثر فعالية في علاج كل من مرض الارتجاع المعدي المريئي التآكلي وغير التآكلي ويمكنها المساعدة في شفاء بطانة المريء وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

تشمل الخيارات الأخرى ما يلي:

حاصرات H2: تعمل أيضًا على تقليل كمية الحمض في المعدة ولكنها ليست فعالة في شفاء بطانة المريء.

مضادات الحموضة: تعمل على مقاومة حمض المعدة لأنها قلوية، ويمكن للناس شرائها بدون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الأعراض الخفيفة، يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الإسهال والإمساك.

الإريثروميسين: هذا نوع من المضادات الحيوية يساعد على إفراغ المعدة بشكل أسرع.

أسباب ارتجاع المريء

يعد الارتجاع الحمضي العرضي أمرًا شائعًا جدًا، وغالبًا ما يحدث نتيجة لتناول وجبة كبيرة، أو الاستلقاء بعد تناول الطعام، أو تناول أطعمة معينة ومع ذلك، فإن الارتجاع الحمضي المتكرر، أو ارتجاع المريء، عادة ما يكون له أسباب وعوامل خطر أخرى ويمكن أن يكون له مضاعفات أكثر خطورة.

ويحدث ارتجاع المريء لدى الأشخاص من جميع الأعمار وأحيانًا لأسباب غير معروفة ويحدث ذلك عندما يصبح الصمام الذي يمنع محتويات المعدة من العودة إلى المريء ضعيفًا أو ينفتح عندما لا ينبغي له ذلك.

ويحدث ارتجاع المريء بشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص:

المصابين بالسمنة أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بسبب زيادة الضغط على البطن

النساء الحوامل، ويؤثر على حوالي 40-85% من النساء أثناء الحمل

الذين يتناولون أدوية معينة، بما في ذلك بعض أدوية الربو وحاصرات قنوات الكالسيوم ومضادات الهيستامين والمهدئات ومضادات الاكتئاب

الذين يدخنون وأولئك الذين يتعرضون للتدخين السلبي

بالإضافة إلى ذلك، فتق الحجاب الحاجز هو حالة تسمح فيها فتحة في الحجاب الحاجز بتحرك الجزء العلوي من المعدة إلى الأعلى نحو الصدر وهذا يقلل من الضغط في العضلة العاصرة للمريء ويزيد من خطر ارتجاع المريء.

ارتجاع المريء، فيتو

مضاعفات ارتجاع المريء

يمكن أن يتفاقم ارتجاع المريء ويؤدي إلى حالات أخرى إذا ترك دون علاج وقد تشمل هذه:

نزيف الجهاز الهضمي.

تضيق المريء: يمكن أن يسبب التهيج المتكرر تندبًا في المريء، مما يجعله ضيقًا، وهذا يمكن أن يسبب صعوبة في البلع.

تغير البطانة: يمكن أن تتغير الخلايا المبطنة للمريء إلى خلايا مشابهة لبطانة الأمعاء، ويمكن أن يتطور هذا إلى سرطان المريء.

مشاكل في الجهاز التنفسي: من الممكن أن يتم استنشاق حمض المعدة إلى الرئتين، مما قد يسبب مجموعة من المشاكل، مثل احتقان الصدر، وبحة في الصوت، والربو، والتهاب الحنجرة، والالتهاب الرئوي.

ووجدت احد الدراسات أن ارتجاع المريء يمكن أن يساهم في تطور التليف الرئوي مجهول السبب، ووجدت دراسة أخري أن مرض الارتجاع المعدي المريئي شائع لدى الأشخاص المصابين بالربو وقد يسبب مضاعفات في عملية زرع الرئة.