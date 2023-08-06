قرح البرد، مؤشر للإصابة بفيروس الهربس عند الأطفال وطرق الوقاية منها

قرح البرد، في فصل الصيف قد تظهر قرح البرد لدى الأطفال التي يتسبب في ظهورها فيروس الهربس البسيط وعادة تسبب تلك القرح أعراض مؤلمة ومزعجة للأطفال.

وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي أهم المعلومات عن الهربس الفموي أو كما يطلق عليه القرح الباردة وطرق الوقاية منها.

الهربس الفموي،فيتو

يعتبر الهربس الفموي أو قرح البرد من الالتهابات الشائعة عند الأطفال وقرح البرد ليس لها علاقة بنزلات البرد بل السبب في ظهورها فيروس الهربس البسيط وعادة ما تكون قرح البرد شديدة العدوى بالنسبة لمعظم الأطفال وذلك وفقا لموقع WebMD.

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ما هي قرح البرد لدى الأطفال؟

قرح البرد لدى الأطفال عبارة عن بثور صغيرة تظهر حول الشفاه والفم وقد تظهر أحيانًا على الأنف والذقن والخدين وتتحول تلك البثور إلى قرحًا مملوءة بالسوائل.

قرح البرد،فيتو

أعراض قرح البرد

قد تختلف أعراض قرح الفم من طفل لآخر اعتمادًا على ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها بالهربس أو إذا كان أصيب بها مرات عديدة فإذا كانت المرة الأولى التي يصاب بها الطفل بالهربس الفموي أو قرح البرد كما يطلق عليها ترتفع حرارته وتضخم الغدد الليمفاوية لديه بالإضافة إلى التهاب الحلق وسيلان اللعاب المفرط مع شعوره بالأرق وتورم اللثة واحمرارها

أسباب قرح البرد عند الأطفال

تحدث تقرحات البرد بسبب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول وهو ما يسبب تقرحات البرد لدى الأطفال.

كيف تنتقل قرح البرد



القرح الباردة شديدة العدوى يمكن أن تنتشر من خلال اللعاب أو قد تصيب الآخرين عن طريق مشاركة الأكواب أو الأواني أو المناشف أو الألعاب كما يمكن للفيروس أن ينتشر من خلال ملامسة الجلد.

هل يذهب فيروس الهربس المسئول عن قرح البرد من الجسم؟

بمجرد أن يصاب الطفل بفيروس قرحة البرد سيحمله معه طوال حياته في جسمه وسيكون الفيروس غير نشط أو خامل في الخلايا العصبية حتى يتسبب شيء ما في تفشي المرض.

مضاعفات قرح البرد

يمكن أن يتسبب فيروس قرحة البرد في حدوث عدوى نادرة ولكنها مؤلمة وتتنوع أعراضها ما بين الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية وظهور مجموعات من البثور المؤلمة وعادة ما تظهر تلك البثور على الوجه والرقبة ويمكن أن تكون الأكزيما شديدة وتصيب أعضاء مختلفة بما في ذلك الدماغ والرئتين والكبد.



كيف يمكن تخفيف أعراض قرح البرد؟

تجنب الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والطماطم التي قد تهيج قرحة البرد وضع كمادات باردة على القرحة لأنها تساعد في تقليل الاحمرار والألم.

الوقاية من قرح البرد

غسل يد الأطفال بانتظام وتعقيم الأشياء التي يلمسها الطفل كثيرًا مثل الألعاب ومقابض الأبواب بالإضافة إلى عدم مشاركة الأكواب أوالأواني أو المناشف مع أي شخص مصاب بقرحة البرد وعدم السماح للطفل بمشاركة الألعاب خاصةً إذا وضعوا الألعاب في أفواههم.