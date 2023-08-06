الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

قرح البرد، مؤشر للإصابة بفيروس الهربس عند الأطفال وطرق الوقاية منها

قرح البرد، فيتو
قرح البرد، فيتو

قرح البرد، في فصل الصيف قد تظهر قرح البرد لدى الأطفال التي يتسبب في ظهورها فيروس الهربس البسيط وعادة تسبب تلك القرح أعراض مؤلمة ومزعجة للأطفال.

 

 وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي أهم المعلومات عن الهربس الفموي أو كما يطلق عليه القرح الباردة وطرق الوقاية منها.

الهربس الفموي،فيتو

يعتبر الهربس الفموي أو قرح البرد من الالتهابات الشائعة عند الأطفال وقرح البرد  ليس لها علاقة بنزلات البرد بل السبب في ظهورها فيروس الهربس البسيط وعادة ما تكون قرح البرد شديدة العدوى بالنسبة لمعظم الأطفال وذلك وفقا لموقع WebMD.

Advertisements

ما هي قرح البرد لدى الأطفال؟

قرح البرد  لدى الأطفال  عبارة عن  بثور صغيرة تظهر حول الشفاه والفم وقد تظهر أحيانًا على الأنف والذقن والخدين  وتتحول تلك البثور إلى قرحًا مملوءة بالسوائل. 

قرح البرد،فيتو

أعراض قرح البرد

قد  تختلف أعراض قرح الفم  من طفل لآخر اعتمادًا على ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها بالهربس أو إذا كان أصيب بها مرات عديدة  فإذا كانت المرة الأولى التي يصاب بها الطفل بالهربس الفموي أو قرح البرد كما يطلق عليها ترتفع حرارته وتضخم الغدد الليمفاوية لديه بالإضافة إلى التهاب الحلق وسيلان اللعاب المفرط مع شعوره بالأرق وتورم اللثة واحمرارها 

أسباب قرح البرد عند الأطفال

تحدث تقرحات البرد بسبب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول وهو ما يسبب تقرحات البرد لدى الأطفال.

كيف تنتقل قرح البرد 
 

القرح الباردة شديدة العدوى يمكن أن تنتشر من خلال اللعاب أو قد تصيب الآخرين عن طريق  مشاركة الأكواب أو الأواني أو المناشف أو الألعاب كما يمكن للفيروس أن ينتشر من خلال ملامسة الجلد.

 هل يذهب فيروس الهربس المسئول عن قرح البرد من الجسم؟

بمجرد أن يصاب الطفل بفيروس قرحة البرد سيحمله معه طوال حياته في جسمه وسيكون الفيروس غير نشط أو خامل في الخلايا العصبية حتى يتسبب شيء ما في تفشي المرض. 

مضاعفات قرح البرد

يمكن أن يتسبب فيروس قرحة البرد في حدوث عدوى نادرة ولكنها مؤلمة وتتنوع أعراضها ما بين الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية وظهور مجموعات من البثور المؤلمة وعادة ما تظهر تلك البثور على الوجه والرقبة ويمكن أن تكون الأكزيما  شديدة وتصيب أعضاء مختلفة بما في ذلك الدماغ والرئتين والكبد. 
 

كيف يمكن تخفيف أعراض قرح البرد؟ 

تجنب الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والطماطم التي قد تهيج قرحة البرد وضع كمادات باردة على القرحة لأنها تساعد في تقليل الاحمرار والألم.

الوقاية من قرح البرد 

 غسل يد الأطفال بانتظام وتعقيم الأشياء التي  يلمسها الطفل  كثيرًا  مثل الألعاب ومقابض الأبواب بالإضافة إلى عدم مشاركة   الأكواب أوالأواني أو المناشف مع أي شخص مصاب بقرحة البرد وعدم السماح للطفل  بمشاركة الألعاب خاصةً إذا وضعوا الألعاب في أفواههم.

مرض هربس للأطفال، احذر طرق انتقال العدوى بالفيروس



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قرح البرد أعراض قرح البرد أسباب قرح البرد مضاعفات قرح البرد الهربس أعراض الهربس الهربس عند الأطفال فيروس الهربس فيروس قرح البرد

مواد متعلقة

كيف تقي نفسك من نزلات البرد في الصيف؟ الدكتور حسام حسني يجيب (فيديو)

وزير الصحة عن المرض الغامض بقنا: لا يتعدى دور البرد العادي

فوائد الزنجبيل لعلاج عسر الهضم المزمن ونزلات البرد

مرض هربس للأطفال، احذر طرق انتقال العدوى بالفيروس

الأكثر قراءة

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

سعر الجنيه مقابل الدولار ببداية تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

تعرف على الأداة الرقابية الوحيدة المفعلة خلال الإجازة البرلمانية

محسن صبري يكشف عن عدد زيجاته، وانتصار تعلق: "النسوان هتجننك" (فيديو)

نشرة الأخبار، أول ظهور للدكتور عمر هاشم بعد شائعة وفاته، نظر منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

«ابتدينا الأوكازيون» المحلات تستقبل الزبائن بتخفيضات تحطيم الأسعار، والفستان يبدأ من 100 جنيه

"زي النهاردة من 5 سنوات"، رحيل سناء مظهر "مارلين مونرو الشرق"، هجرت الإغراء وعاشت وفية لزوجها الشهيد

Advertisements

منوعات

المزيد

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

74 مليون دولار صادرات بصل طازج خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية