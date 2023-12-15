وجود دم في البول، أهم أعراض وعلاج التهاب الكلى

التهاب الكلية هو التهاب في النيفرون، وهي جزء من الكلى ويُعرف أيضًا باسم التهاب كبيبات الكلى، ويمكن أن يؤثر على وظائف الكلى مما يؤدي إلى تغيرات في عادات البول والتبول وتورم في اليدين والقدمين وأماكن أخرى.

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الكلى عبارة عن أعضاء على شكل حبة الفول تقوم بتصفية الدم الموجود في الجسم لإزالة الماء الزائد والفضلات منه.

وتوجد أنواع عديدة من التهاب الكلى مع مجموعة من الأسباب وفي حين أن بعض الأنواع تحدث فجأة، فإن البعض الآخر يتطور كجزء من حالة مزمنة ويتطلب إدارة مستمرة.

التهاب الكلي، فيتو

أسباب الإصابة بالتهاب الكلى

توجد العديد من الأسباب المختلفة لالتهاب الكلي وفي بعض الحالات، قد لا يكون السبب واضحًا.

غالبًا ما يبدو أن التهاب الكلية وأمراض الكلى ينتشران في العائلات، مما يشير إلى وجود مكون وراثي محتمل ويمكن لبعض أنواع العدوى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B أو C أن تسبب أيضًا التهاب الكلية وفقًا لموقع “medical news today” الطبي.

في بعض الحالات، يمكن أن يحدث تلف الكلى نتيجة لتناول الأدوية، مثل المضادات الحيوية وهذا الضرر يمكن أن يؤدي إلى التهاب الكلية وتناول الكثير من مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو حبوب مدر للبول يمكن أن يسبب هذه الحالة أيضًا.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب الكلى

ومن أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض الكلى ما يلي:

تاريخ عائلي لأمراض الكلى

ضغط دم مرتفع

السكري

البدانة

مرض قلبي

عمر 60 سنة أو أكثر

أعراض التهاب الكلى

نادرا ما تكون أعراض التهاب الكلى شديدة في المراحل المبكرة، وقد تشير العلامات التالية إلى إصابة الشخص بهذه الحالة:

تغييرات في عادات التبول

تورم في أي مكان في الجسم، وخاصة اليدين والقدمين والكاحلين والوجه

تغيرات في لون البول

البول الرغوي

الدم في البول

علاج التهاب الكلى

قد يختلف علاج التهاب الكلى حسب السبب والنوع، في بعض الأحيان يتم حل التهاب الكلية الحاد دون علاج ومع ذلك، فإنه عادة ما يتطلب أدوية وإجراءات خاصة لإزالة السوائل الزائدة والبروتينات الخطيرة.

ويتضمن علاج التهاب الكلى المزمن عادةً إجراء فحوصات منتظمة للكلى ومراقبة ضغط الدم، وقد يصف الأطباء حبوب الماء للتحكم في ضغط الدم وتقليل أي تورم.

الأدوية التي تمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الكلى يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في بعض الحالات.

وقد يحيل الأطباء أيضًا شخصًا مصابًا بعدوى في الكلى إلى اختصاصي تغذية، والذي يمكنه تقديم النصح له بشأن ما يجب تناوله لحماية كليتيه، وعادةً ما يحتوي النظام الغذائي المناسب على نسبة أقل من البروتين والملح والبوتاسيوم.

التهاب الكلى، فيتو

الوقاية من التهاب الكلى

على الرغم من أنه ليس من الممكن دائمًا الوقاية من التهاب الكلى إلا أن بعض ممارسات نمط الحياة يمكن أن تقلل من المخاطر لدى العديد من الأشخاص وتشمل هذه الممارسات:

الحفاظ على وزن صحي

الاقلاع عن التدخين

الحفاظ على ضغط الدم والسكر في الدم ضمن الحدود الصحية

ممارسة الرياضة بانتظام

إن تناول نظام غذائي مغذي ومتوازن يمكن أن يساعد أيضًا في حماية صحة الكلى.