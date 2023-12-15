طلاق شيرين عبدالوهاب، المطربة تعود لتصدر التريند مع حسام حبيب

طلاق شيرين عبدالوهاب، عادت المطربة شيرين عبدالوهاب لتصدر التريند برفقة حسام حبيب خلال الساعات الماضية، عقب تأكيد طلاق الثاني مجددا قبل نهاية العام.

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، حتى خرج أحد الإعلاميين بتصريحات منقولة عنها أكدت فيها خبر طلاقها من حسام حبيب.

وقالت شيرين عبدالوهاب، إن طلاقها من حسام حبيب تم بشكل حضاري، مشيرة إلى أنها عانت الأمرين وفق تصريحاتها عن الطلاق.

أسباب طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وفي شهر نوفمبر من عام 2022 ، فجَّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها بعد مرور 3 أشهر في ذلك الوقت من انفصالها من الفنان حسام حبيب، بعقد قرانها على حسام حبيب.

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب وقتها في تصريحات تلفزيونية: "الخبر السعيد اللي هزفه للناس عندي هو إني تم بمشيئة رب العالمين عقد قراني على حسام حبيب".

عقد قران شيرين على حسام حبيب

وتابعت: "عايزة أقول للناس ادعوا لي علشان أنا ما أقدرش أعيش من غير دعواتكم، عقدنا القران الساعة 9 بالليل امبارح بحضور أقرب المقربين ليَّ".

إعتذار شيرين لحسام حبيب

وأضافت: "أنا بعتذر لحسام عن الكلام اللي صدر مني في يوم من الأيام، وأنا النهارده عايزة أقفل صفحة حياتي مع الناس لأني كنت السبب في فتح الصفحة دي للناس وخليتهم انشغلوا بيَّ وسط مشاكلهم، أنا في عصمة راجل طيب جدًّا وحبيبي من البداية ولو قلت كلام ضايقه فدا شيطان بيحصل بين أي زوجين".

وتابعت: "أنا زي البمب وحلوة خالص فيه حد يبقى بيحبه ناس كتير وشعوب بتقوم وتقعد في وسط مشاكلهم فاكرني، أنا سعيدة بيكم وبتدفى بيكم، وأنا كويسة ولسه بخضع لعلاجي النفسي اللي بخضع له منذ إنجابي بناتي".

وأضافت: "ما بقيتش محتاجة لعلاج ولا أدوية بعد خروجي من المستشفى".

وأردفت: "أنا ممتنة جدًّا للناس وبقول لهم انتوا تعبتوا فيَّ وعلشاني وعمري ما هخذلكم أبدًا وأنا ممتنة لحبهم ليَّ وبشكر اللي قال كلمة حلوة أو وحشة في حقي لأن كل ده نابع من حبهم ليَّ".

ولفتت: "أيامي في المستشفى كانت صعبة لأني اتخدت على خوانة، وتاني يوم صحيت في المستشفى قلت انا قاعدة في مكان أمين وكل الناس اللى فيه بتحبني وخايفين عليَّ وباكل أحسن أكل وأحسن نومة فإيه المشكلة ارتاح ليا يومين، وبقيت أحسن والناس كانوا مدلعني".

وأكملت: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وبشكر محمد السيد عبد الوهاب أخويا إنه عرفني بالمستشفى دي والناس المحترمين دول اللي هما راعوني وكانوا بيخافوا عليَّ وعلموني أنام وأصحى بدري ودلوقتِ بصحى الساعة 9 الصبح".

وتابعت: "أشكر صحافة بلدي والوطن العربي والأقلام اللي كتبت حلو واللي جرحت، وأي قضية بيني وبين أخويا هشيلها وهتنازل عليها لأني شيرين اللي قلبها متسامح وأنا بخف أكتر لما بسامح كل الناس، ومش هرضى إن ممكن أمي تبات يوم واحد تنام باكية على مخدتها على أخويا، والحمد لله على اللي حصل لي".

أنا في عصمة راجل طيب

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "سامحوني وأمور بيتي دي مش هتطلع تاني في العلن، وحسام حبيب خدني في حموتها وأقنعني بعقد القران".

واستطردت: "بعد عقد قراني على حسام حبيب، عايزة أقول للناس ادعوا لي علشان أنا مقدرش أعيش من غير دعواتكم".

كواليس عقد القران

وأضافت: "كتبنا الكتاب الساعة 9 بالليل امبارح بحضور اقرب المقربين ليَّ، وأنا بعتذر لحسام عن كلام صدر مني في يوم من الأيام، وأنا النهاردة عايزة أقفل صفحة حياتي مع الناس لأني كنت السبب في فتح الصفحة دي للناس وخليتهم انشغلوا بيَّ وسط مشاكلهم، أنا في عصمة راجل طيب جدًّا وحبيبي من البداية ولو قلت كلام ضايقه فدا شيطان بيحصل بين أي زوجين ومش عايز أقول إن اتعملنا أعمال علشان نفترق".

وعن أزمتها مع شقيقها قالت “شيرين”: "أشكر شقيقي محمد السيد عبد الوهاب أنه عرفني بالمستشفى اللى اتعالجت فيه، والناس المحترمين دول اللي هما راعوني بأحسن حاجة في الدنيا وكانوا بيخافوا عليا وعلموني أنام وأصحى بدري ودلوقتي بصحى الساعة 9 الصبح".

وتابعت: "حياتي منذ دخولي المستشفى بقت جميلة، وبقيت أفطر بدري وأقعد في الشمس، وأصبح على الناس اللي بتصحى بدري".

وأضافت: "سأتنازل عن حقي بأي قضايا قمت برفعها ضد أخويا لأني مقدرش أعمل كده لأني شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل متسامح، ومش هرضى إن أمى تنام على مخدتها وهي بتبكي علشان ابنها وبنتها في خلاف".

حسام حبيب

ومن جانبه قال الفنان حسام حبيب: "شيرين عبد الوهاب هي اللي أقنعتني بكتب الكتاب وإننا نرجع لبعض بس خايف لما قلت كدا تاكلني علقة".

وأكمل موجها رسالة لمهاجميه: "اقول للناس اللي هاجمتني أنا هغيظكم علشان بحبها زيي زيكم ومش بحب أدافع عن نفسي".

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