الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بالمموه، أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب (صور)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، فيتو

شيرين عبد الوهاب ، تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار صور لها بكثرة عبر “السوشيال ميديا” وأكد البعض أن هذا هو أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور التي انتشرت لها على السوشيال ميديا برفقة زوجها حسام حبيب ومرتديه “المموه” 

الاستيلاء على حسابات شيرين الرقمية

فى سياق آخر.. كان الفنان حسام حبيب، قد تقدم لزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، ضد المنتج محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن استولى، على صفحات المطربة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها عبر يوتيوب، دون علمها أو موافقتها.

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وقال حسام حبيب في تصريح خاص لـ فيتو: منذ سنتين ونحن نحاول نتفاهم معه بشكل ودي قبل التقدم بهذا البلاغ لكن دون جدوى.

وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين قال إن البلاغ الذي قدمه إلى النائب العام، يتهم المنتج محمد الشاعر بالاستيلاء علي صفحات المطربة الرسمية وأغنياتها دون علمها، جاء تأكيدًا للبلاغ السابق الذي تقدموا به في مايو الماضي الذي يحمل رقم 2347 إداري قسم الدقي.

وذكر قنطوش أن البلاغ يثبت التعدي على حقوق الفنانة، بإذاعة مصنفها الفني، وخاصة أغنية (وبحلفلك)، دون علمها، وكذلك السيطرة علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها  .

كان محامي شيرين عبد الوهاب، تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها عبر يوتيوب، بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية، ومنها استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما.


وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما تعاقد مع موقع "spotify" بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي ينشر الأغاني عليها بدون موافقتها والحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البلاغ، أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية لشيرين عبدالوهاب ونشر أغنية "عم القماص" عليها بدون موافقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة على خلفية التحقيق في الواقعة. 

 

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