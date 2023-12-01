السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

شيرين،فيتو
شيرين،فيتو

 الماضية كشفت الشركة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب "Fa Productions" خلال الساعات الماضية عن تأجيل حفل رأس السنة.

إذ كان مقررا أن تُقيم شيرين حفلا في بيروت يوم 28 ديسمبر الجاري ضمن احتفالات رأس السنة 2024، إلا أن الشركة المنظمة قررت تأجيل الحفل بسبب مواصلة استئناف العدوان الإسرائيلي  في بعض مناطق لبنان وقطاع غزة.
 

المطربة شيرين عبد الوهاب 

فى سياق آخر، احتضن مسرح أبو بكر سالم، أمس الخميس، بالمملكة العربية السعودية حفلًا جديدًا، ضمن ليالي موسم الرياض 2023 وهو حفل “ليلة روائع السنباطي” بمشاركة 7 نجوم أبرزهم شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وصابر الرباعي.

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وكانت المطربة شرين عبد الوهاب تصدرت قائمة الأعلى تداولًا بدول الخليج ومختلف الدول العربية قبيل انطلاق الحفل وبعد ختامه ووصفها الجماهير بملكة الحفل.

 

حفل روائع السنباطي

وضم حفل روائع السنباطي كلًّا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم على مدار 5 ساعات باقة من ألحان الراحل رياض السنباطي، بمشاركة أوركسترا مكون من 150 فنانًا وبقيادة المايسترو هاني فرحات.


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