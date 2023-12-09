أعراض ارتجاع المريء، والأسباب والمضاعفات وطرق الوقاية والعلاج

أعراض ارتجاع المريء، من المشاكل الصحية الشائعة، ومرض ارتجاع المريء أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، هو حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء، مما يسبب ألمًا حارقًا خلف عظمة القص، ويسمى أيضًا حرقة المعدة.



وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، إلى أنه يحدث ارتجاع المريء عندما ترتخي عضلة المصرة الموجودة في الطرف السفلي من المريء في الوقت الخطأ، مما يؤدي إلى رجوع حمض المعدة إلى المريء. يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة عوامل.

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أسباب ارتجاع المريء

ويستعرض الدكتور محمد، في السطور التالية أهم عوامل الإصابة بارتجاع المريء، وأسبابه.

زيادة إنتاج الحمض في المعدة.

ضعف عضلة المصرة.

ارتخاء عضلة المصرة بسبب عوامل أخرى، مثل الحمل أو السمنة أو التدخين.

أسباب ارتجاع المريء

اعراض ارتجاع المريء

وأضاف الدكتور محمد، أن أعراض ارتجاع المريء تشمل ما يلي:

حرقة المعدة.

ألم أو صعوبة البلع.

الشعور بطعم حامض في الفم.

سعال مزمن.

التهاب الحلق.

اعراض ارتجاع المريء

مضاعفات ارتجاع المريء

وأوضح الدكتور محمد، أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

التهاب المريء.

تضيق المريء.

سرطان المريء.

علاج ارتجاع المريء

وأضاف الدكتور محمد، أن علاج ارتجاع المريء يعتمد على شدة الأعراض فالحالات الخفيفة، يمكن علاجها عن طريق تغيير نمط الحياة، مثل:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حموضة المعدة، مثل الكافيين والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية.

تناول وجبات صغيرة متعددة طوال اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

عدم تناول الطعام أو الشراب قبل النوم بساعتين على الأقل.

رفع رأس السرير بمقدار 20-30 سم.

إذا لم تساعد هذه التغييرات في تخفيف الأعراض، فقد يصف الطبيب الأدوية، مثل:

مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، التي تعمل على تقليل إنتاج الحمض في المعدة.

مضادات الحموضة، التي تعمل على تحييد الحمض في المعدة.

الأدوية الحاصرة لمستقبلات H2، التي تعمل على تقليل إنتاج الحمض في المعدة.

في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لشد عضلة المصرة أو إنشاء صمام اصطناعي في المريء.

طرق الوقاية من ارتجاع المريء

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الوقاية من ارتجاع المريء:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حموضة المعدة.

تناول وجبات صغيرة متعددة طوال اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

عدم تناول الطعام أو الشراب قبل النوم بساعتين على الأقل.

رفع رأس السرير بمقدار 20-30 سم.

فقدان الوزن الزائد.

الإقلاع عن التدخين.

ارتداء ملابس فضفاضة حول الخصر.