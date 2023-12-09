السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض ارتجاع المريء، والأسباب والمضاعفات وطرق الوقاية والعلاج

ارتجاع المريء، فيتو
ارتجاع المريء، فيتو

 أعراض ارتجاع المريء، من المشاكل الصحية الشائعة، ومرض ارتجاع المريء أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، هو حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء، مما يسبب ألمًا حارقًا خلف عظمة القص، ويسمى أيضًا حرقة المعدة.

 وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، إلى أنه يحدث ارتجاع المريء عندما ترتخي عضلة المصرة الموجودة في الطرف السفلي من المريء في الوقت الخطأ، مما يؤدي إلى رجوع حمض المعدة إلى المريء. يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة عوامل.

Advertisements

 

أسباب ارتجاع المريء

 ويستعرض الدكتور محمد، في السطور التالية أهم عوامل الإصابة بارتجاع المريء، وأسبابه.

زيادة إنتاج الحمض في المعدة.
ضعف عضلة المصرة.
ارتخاء عضلة المصرة بسبب عوامل أخرى، مثل الحمل أو السمنة أو التدخين.

أسباب ارتجاع المريء

اعراض ارتجاع المريء

وأضاف الدكتور محمد، أن أعراض ارتجاع المريء تشمل ما يلي:

حرقة المعدة.
ألم أو صعوبة البلع.
الشعور بطعم حامض في الفم.
سعال مزمن.
التهاب الحلق.

اعراض ارتجاع المريء

مضاعفات ارتجاع المريء

 وأوضح الدكتور محمد، أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

التهاب المريء.
تضيق المريء.
سرطان المريء.

 

علاج ارتجاع المريء

 وأضاف الدكتور محمد، أن علاج ارتجاع المريء يعتمد على شدة الأعراض فالحالات الخفيفة، يمكن علاجها عن طريق تغيير نمط الحياة، مثل:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حموضة المعدة، مثل الكافيين والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية.
تناول وجبات صغيرة متعددة طوال اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.
عدم تناول الطعام أو الشراب قبل النوم بساعتين على الأقل.
رفع رأس السرير بمقدار 20-30 سم.

إذا لم تساعد هذه التغييرات في تخفيف الأعراض، فقد يصف الطبيب الأدوية، مثل:

مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، التي تعمل على تقليل إنتاج الحمض في المعدة.
مضادات الحموضة، التي تعمل على تحييد الحمض في المعدة.
الأدوية الحاصرة لمستقبلات H2، التي تعمل على تقليل إنتاج الحمض في المعدة.

 

 في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لشد عضلة المصرة أو إنشاء صمام اصطناعي في المريء.

 

طرق الوقاية من ارتجاع المريء

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الوقاية من ارتجاع المريء:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حموضة المعدة.
تناول وجبات صغيرة متعددة طوال اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.
عدم تناول الطعام أو الشراب قبل النوم بساعتين على الأقل.
رفع رأس السرير بمقدار 20-30 سم.
فقدان الوزن الزائد.
الإقلاع عن التدخين.
ارتداء ملابس فضفاضة حول الخصر.

أهمها الصديد والصداع، أعراض التهاب الجيوب الأنفية

أهمها انتفاخ البطن والحمى، أعراض وأسباب التهاب المرارة


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

أعراض ارتجاع المريء الصامت ارتجاع المريء المعدي ارتجاع المريء اطعمة تسبب ارتجاع المريء اسباب ارتجاع المريء اعراض ارتجاع المريء وعلاجه

مواد متعلقة

أعراض نقص فيتامين ب 12، والأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

أعراض الغدة الدرقية، ما بين فرط الإفراط والقصور

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية