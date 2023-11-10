هؤلاء أكثر عرضة لالتهاب السحايا وأهم أسباب الإصابة به وأعراضه

التهاب السحايا هو عدوى نادرة تؤثر على الأغشية الرقيقة من السحايا والتي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

أنواع التهاب السحايا

التهاب السحايا، فيتو

التهاب السحايا الجرثومي

التهاب السحايا الجرثومي مرض خطير للغاية، ويحتاج المريض سواء كان بالغًا أو طفلًا إلى الحصول على مساعدة طبية على الفور حيث يمكن أن يهدد الحياة أو يؤدي إلى تلف الدماغ ما لم يحصل على علاج سريع.

يمكن أن تسبب عدة أنواع من البكتيريا التهاب السحايا الجرثومي، وأكثرها شيوعًا:

المكورات العقدية الرئوية (المكورات الرئوية).

Advertisements

المكورات السحائية.

الليستيريا المستوحدة (لدى كبار السن، أو النساء الحوامل، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي).

كانت البكتيريا التي تُسمى المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) سببًا شائعًا لالتهاب السحايا عند الرضع والأطفال الصغار حتى توفر لقاح متاحًا للرضع، ويوجد كذلك لقاحات للنيسرية السحائية والمكورات العقدية الرئوية، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

في كثير من الحالات، يبدأ التهاب السحايا الجرثومي عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم من الجيوب الأنفية أو الأذنين أو الحلق، وتنتقل البكتيريا عبر مجرى الدم إلى الدماغ.

ويمكن أن تنتشر البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا عندما يسعل أو يعطس الأشخاص المصابون.

التهاب السحايا الفيروسي

يعد التهاب السحايا الفيروسي أكثر شيوعًا من الشكل البكتيري وبشكل عام - ولكن ليس دائمًا - يكون أقل خطورة، ويمكن لعدد من الفيروسات أن تسبب المرض بما في ذلك العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب الإسهال.

التهاب السحايا الفطري

التهاب السحايا الفطري أقل شيوعًا بكثير من الأشكال البكتيرية أو الفيروسية، ونادرا ما يحصل عليه الأشخاص الأصحاء ومن المرجح أن يصاب الشخص بهذا النوع من التهاب السحايا إذا كان يعاني من مشكلة في جهازك المناعي، مثل الإيدز.

التهاب السحايا الطفيلي

التهاب السحايا الطفيلي نادر أيضًا، وينتج عن طفيليات تؤثر عادةً على الحيوانات ويمكن الاصابة به من أكل الحيوانات مثل القواقع أو الرخويات أو الثعابين أو الأسماك أو الدواجن المصابة بالطفيليات أو بيضها أو المنتجات التي تحتوي على بيض الطفيليات، ويكون الخطر أعلى مع الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا ولا يمكنك نقل هذا النوع من التهاب السحايا إلى أشخاص آخرين.

التهاب السحايا الأميبي

التهاب السحايا الأميبي هو عدوى نادرة ومميتة عادةً بسبب حشرة وحيدة الخلية تسمى النيجلرية الدجاجية، وتعيش هذه الأميبا في التربة أو في المياه العذبة الدافئة ولكنها لا تعيش في المياه المالحة، وعادةً ما يصاب الناس به من السباحة في الماء الذي تعيش فيه الأميبا، وليس من شربه، التهاب السحايا الأميبي ليس معديا.

التهاب السحايا غير المعدية

ويحدث التهاب السحايا غير المعدي بسبب أمراض مثل مرض الذئبة أو السرطان أو إذا تعرضت لإصابة في الرأس أو أجريت عملية جراحية في الدماغ أو تناولت أدوية معينة.

التهاب السحايا المزمن

التهاب السحايا المزمن له أعراض مشابهة لالتهاب السحايا الحاد، ولكنه يتطور على مدى بضعة أسابيع، وينتج عن العدوى بالفطريات أو المتفطرات التي تسبب مرض السل، وتدخل هذه الكائنات إلى الأنسجة والسوائل المحيطة بدماغك لتسبب التهاب السحايا.

أعراض التهاب السحايا

يمكن أن تظهر أعراض التهاب السحايا خلال ساعات أو أيام وقد تشمل ما يلي:

الارتباك

الحمى

الصداع

الخدر في الوجه

حساسية للضوء

تيبس الرقبة بحيث لا تتمكن من خفض الذقن إلى الصدر

اضطراب في المعدة أو القيء

صداع شديد مع غثيان أو قيء

صعوبة في التركيز

النوبات

النعاس أو صعوبة الاستيقاظ

قلة الشهية

قلة العطش

طفح جلدي (مع التهاب السحايا بالمكورات السحائية)

أعراض التهاب السحايا عند الرضع

عند الرضع، قد تشمل أعراض التهاب السحايا ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة

البكاء مستمر

يبدو الطفل نعسانًا جدًا، أو خاملًا، أو غير نشط

تصلب الرقبة أو الجسم

انتفاخ في المنطقة الناعمة أعلى رأس الطفل

ضعف القدرة على التغذية

التهاب السحايا، فيتو

عوامل الخطر لالتهاب السحايا

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب السحايا لكن الأبحاث تظهر أنه أكثر شيوعًا في هذه الفئات العمرية:

الأطفال أقل من 5 سنوات

المراهقون والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا

البالغين فوق 55 عامًا

يشكل التهاب السحايا خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل الطحال التالف أو المفقود أو المرض طويل الأمد أو اضطرابات الجهاز المناعي.

نظرًا لأن بعض الجراثيم المسببة لالتهاب السحايا يمكن أن تنتشر بسهولة، فمن المرجح أن يحدث تفشي المرض في الأماكن التي يعيش فيها الأشخاص بالقرب من بعضهم البعض.

أسباب التهاب السحايا

وينجم التهاب السحايا دائمًا عن عدوى بكتيرية أو فيروسية تبدأ في مكان آخر في الجسم، مثل الأذنين أو الجيوب الأنفية أو الحلق.

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لالتهاب السحايا ما يلي:

اضطرابات المناعة الذاتية

أدوية السرطان

مرض الزهري

مرض الدرن.