الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الطرق بالعمرانية (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع. 

تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة منظومة النظافة وشركات المجمع السكني ومواصلة جهود رفع كفاءة حالة النظافة والتجريد بالشوارع ومنع تواجد أي بؤر للمخلفات.
كما اطلع المحافظ على جهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها والتي ضمت ضبط وإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بعقار رقم ٦٣ بشارع المدارس المتفرع من شارع مستشفي الصدر بحي العمرانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية. 
ورافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء العجوزة والدقي ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

Advertisements

 

 

مسلسل Percy Jackson And The Olympians يحصل على تقييم 95% بموقع Rotten Tomatoes

إصابة 7 عاملات في انقلاب تروسيكل ببني سويف

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل الجيزة الفريق محمد علي فهمي جيزة مستشفي الصدر

مواد متعلقة

مسلسل Percy Jackson And The Olympians يحصل على تقييم 95% بموقع Rotten Tomatoes

المعمل الكيميائي يحدد مصير 42 متهما عثر بحوزتهم على مواد مخدرة بالجيزة

عزل بايدن، الكونجرس يحاصر الرئيس الأمريكي، والمادة 25 من الدستور كلمة السر، وكيفية نقل السلطة من الرئيس

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة، التاريخ الكروي في صالح أندية عرب آسيا

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

روائع الزمن الجميل في معرض لوحات «فن مصر» بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

تفاصيل أزمة التصريحات المنسوبة لـ كاملة أبو ذكري بشأن رفضها العمل مع تامر حسني

محلل سياسي: شدة المقاومة تجبر أمريكا على البحث عن حل لأزمة غزة ‏

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية